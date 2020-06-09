Ефремову оказали медицинскую помощь во время заседания суда

Известному актеру, болельщику «Спартака» Михауилу Ефремову оказали медицинскую помощь, сообщает RT. К зданию Таганского районного суда, где артисту избирают меру пресечения, подъехала скорая.

Накануне на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.