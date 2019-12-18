Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских персон 2019 года. Рейтинг построен по количеству сообщений в базе СМИ, включающей в себя более 53 источников. Период исследования — с 1 января по 13 декабря.

Двадцатое место в рейтинге занял капитан сборной России, нападающий «Зенита» Артем Дзюба — 102 234 упоминания.

В топ-30 вошли еще два футболиста — одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (95 307, 23-е место) и хавбек «Ростова» Павел Мамаев (90 356, 28-е место). Двое последних отбывали тюремный срок за две драки в центре Москвы и в сентябре вышли на свободу по УДО.

Тридцатку медиаперсон замкнул чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (86 273, 30-е место).

Также в топ-50 вошли экс-глава РФС и бывший министр спорта Виталий Мутко (65 759, 44-е место) и хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин (65 031, 45-е место).