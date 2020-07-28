Двукратная чемпионка мира по кикбоксингу приняла участие в драке, ее друг убил человека

Накануне в Барнауле состоялась массовая драка. От полученных травм скончался Павел Рохлов. Подозреваемого в смертельном избиении задержали. Им оказался 37-летний боксер Михаил Старцев. Вместе с ним в потасовке участвовала и двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам жены погибшего, возле одного из заведений они увидели, как пьяная компания избивает человека. Павел подбежал вступиться за него, но лишился жизни.

По словам Лилии Ворогушиной, она полезла в драку и погибший ударил ее по лицу. Именно после этого боксер Старцев нанес удар в голову. Спортсменка также заявила, что мужчина, за которого заступился погибший, достал трость из машины, чтобы разобраться с их компанией. Кроме того, по словам Ворогушиной, когда на место приехала полиция, жена Павла пьяной села за руль машины и угрожала всех задавить. Участники драки успели разбежаться в разные стороны прежде, чем она нажала на газ.