Дополнительный набор в школу спортивной журналистики

Школа спортивной журналистики при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит дополнительный набор абитуриентов. В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, практика освещения спортивных событий, в том числе и в видеожанре.

Собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 4 февраля.

Дополнительная информация — www.sportjurnalist.ru