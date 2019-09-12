Директора школы, который запрещал ученику прическу как у Ибрагимовича, вызвали «на ковер»

Директора средней образовательной школы №4 города Сосновоборска Красноярского края Людмилу Пестову, а также двух ее заместителей вызвали на совещание в управление образования, сообщили «СЭ» в учебном заведении. По всей видимости, речь на нем пойдет о громком скандале с учеником 4-го класса Прохоре Ильиных.

— Директор по этой теме комментариев не дает. Тем более, сейчас ее нет на месте: она и два завуча уехали в управление образования Сосногорска на совещание. Не могу знать, когда они вернутся, — сказали корреспонденту «СЭ» в 4-й школе на вопрос.

Мальчик носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Руководство школы было резко против такого внешнего вида: завуч срывала с ребенка резинку для волос, а директор предлагала родителям перевести Прохора на домашнее обучение. После резонанса в СМИ случаем заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы. (Александр Рогулев)

Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу