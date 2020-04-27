Девять организаций в сфере физкультуры и спорта вошли в список системообразующих предприятий России

Девять организаций в сфере физической культуры и спорта вошли в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

В перечень вошли следующие организации спортивной отрасли:

— ООО «Спорт Форум» (сеть фитнес-клубов World Class, World Class Lite, Физкульт и UFC Gym);

— ООО «Мегаспорт»;

— ООО «АЛЕКС ФИТНЕС»;

— ООО «Дон-Спорт»;

— Группа компаний «Фитнес Холдинг»;

— Группа компаний «X-FIT»;

— Группа компаний «С.С.С.Р.»;

— Группа компаний «Зебра»;

— ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов».

Ранее с целью оказания мер экономической поддержки предприятиям спортивной отрасли Минспорт России внес предложения в Минэкономразвития и Правительство Российской Федерации о расширении перечня кодов внешнеэкономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), наиболее пострадавших от ухудшения экономической ситуации, связанной с пандеией коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.