Депутат Госдумы предложил санкции для спортсменов, зарабатывающих в валюте

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что готовит поправки, нацеленные на лишение призовых, медалей и орденов спортсменов, выступающих за иностранные клубы и получающих заработную плату в иностранной валюте.

Во вторник Госдума отклонила в первом чтении законопроект, внесенный Дегтяревым (фракция ЛДПР) и вводящий ограничения на оборот долларов в сфере физической культуры и спорта в России. Согласно этому документу, налоговые резиденты РФ — субъекты физкультуры и спорта, которые хотят продать или купить доллары, должны были бы представлять в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на такую продажу или покупку, а сами эти банки — ежемесячно информировать Банк России об операциях покупки и продажи безналичных долларов такими субъектами.

— Проблема есть, мы ее видим и готовим поправки, которые привели бы в чувство агентов, которые сегодня из-за кулис управляют целыми клубами и лигами, причем не только в футболе и хоккее, — цитирует «РИА Новости» Дягтерева. — И привели бы в чувство спортсменов, которые смотрят туда — за океан, и получают заработную плату в иностранной валюте. Ограничивать их права сложно, а вот лишать разных «пряников» от российского государства — призовых, медалей, орденов, было бы правильно. Работаешь на Россию — получай награду, работаешь на иностранный клуб — получай доллары. Такая логика должна быть.