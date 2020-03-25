Депутат Госдумы предложил организовать тренировки для спортсменов в Новогорске

Депутат Государственной думы, президент федерации керлинга Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал идею, каким образом спортсмены могут продолжит тренировки в условиях распространения коронавируса.

— У нас есть база в Новогорске, — сказал Свищев. — Ведь когда прерываешь тренировочный процесс, восстановиться трудно. Спортсменам-зимникам это грозит в меньшей степени, у них сезон завершен. Летникам тяжелее — у них подготовка к олимпийскому циклу была на финальной прямой. Так вот в Новогорске шикарные условия для проживания и подготовки. И если всех спортсменов протестировать и поселить в этот комплекс для тренировок — это, возможно, было бы полезно. Но решать Министерству спорта. У нас по стране сразу несколько таких спортивных центров. Таким образом, мы могли бы сохранить спортсменов в боеспособном состоянии. (Дмитрий Зимин)