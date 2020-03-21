Черчесов поздравил с 70-летием Сергея Лаврова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Instagram опубликовал фотографию с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которому сегодня, 21 марта, исполнилось 70 лет.

«Поздравляю с юбилеем Сергея Викторовича Лаврова! Здоровья, успехов, бодрости духа и новых дипломатических побед!» — написал Черчесов.

Лавров является болельщиком «Спартака». 56-летний Черчесов ранее выступал за красно-белых и тренировал московскую команду (с 2007 по 2008-й).