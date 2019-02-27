Черчесов получил "Серебряную лань" как лучший тренер года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил статуэтку "Серебряная лань" за победу в номинации "Лучший тренер года" по опросу спортивных журналистов России.

– Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы, – цитирует ТАСС Черчесова. – Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще.

Российские футболисты также стали победителями в номинации "Лучшая команда". "Серебряная лань", принадлежащая игрокам, также была вручена Черчесову.

В 2018 году на домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Среди спортсменов лауреатами "Серебряной лани" стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.