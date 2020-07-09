Чемпион мира по латиноамериканским танцам избил жену и адвоката в центре Москвы

Многократный чемпион мира и США по латиноамериканским танца Максим Кожевников продолжает бракоразводный процесс со второй женой Анастасией. Женщина пришла в их квартиру на Тверской-Ямской вместе с адвокатом, сообщает Telegram-канал Mash.

Кожевников устроил драку, по результатам которой все трое попали в больницу. У них сотрясения и другие травмы. В произошедшем разбирается полиция.

Кожевников — хореограф-постановщик Олимпийской сборной России и мировых команд по художественной гимнастике и фигурному катанию.