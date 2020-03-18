Церемония вручения премии «Голос спорта» перенесена из-за коронавируса

Российская ассоциация спортивных комментаторов уведомила о переносе церемонии вручения премии «Голос спорта!». Изначально она должна была состояться в Москве 4 апреля. Перенос связан с указом мэра Москвы от 5 марта, по которому до 10 апреля в столице запрещено проводить мероприятия численностью более 50 человек из-за эпидемии коронавируса.

Премия будет проведена, и все сопутствующие обязательства РАСК гарантировала выполнить в полном объеме.

Новая дата церемонии будет определена, исходя из развития ситуации с эпидемией коронавируса и решений правительства Москвы.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.