В субботу, 14 декабря, Первый канал покажет телеверсию церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии, которую организует Министерство спорта РФ.

Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 12 декабря, в Московском театре мюзикла. На нем были названы 18 победителей в 11 номинациях.

Напомним, что спортсменом года признан пловец Антон Чупков, спортсменской-2019 стала фехтовальщица Инна Дериглазова, а лучшим тренером года — Татьяна Покровская, много лет работающая со сборной Россией по синхронному плаванию.

«Спорт-Экспресс» тоже стал лауреатом премии в этом году — как лучшая спортивная печатная и медиапродукция-2019. Почетный трофей — статуэтку в виде бегущего атлета — главному редактору «СЭ» Максиму Максимову на сцене вручили олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу «Россия-2020» Алексей Сорокин.

Сама церемония получилась очень яркой и красочной. Режиссером-постановщиком выступил Илья Авербух. Участниками и гостями стали Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Тамара Москвина, Анатолий Карпов, Ирина Роднина, Шамиль Тарпищев, Светлана Журова, Светлана Хоркина, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и многие другие.

Церемонию провели Валдис Пельш, Татьяна Навка, Наталья Ищенко и Анастасия Мыскина.

Начало трансляции Первого канала — в субботу, 14 декабря, в 22:55 (время московское).