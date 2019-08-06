Бывший полицейский получил срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский получил два года и четыре месяца колонии по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает ТАСС. Осужден он за халатность.

Сотрудник полиции находился на месте драки и не предпринял необходимых действий. Драчев погиб в драке с Анаром Аллахверановым 20 августа 2017 года. Аллахверанов получил 18 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. В колонию-поселение отправили также сотрудников Росгвардии, которые видели драку, но не задержали участников.