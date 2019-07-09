Бывшая жена Кержакова хочет стать депутатом

Бывшая жена экс-игрока сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова планирует стать муниципальным депутатом и подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты МО "Гавань" города Санкт-Петербург.

- Сегодня завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни. Я собрала и сдала все документы в муниципальную избирательную комиссию. Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная. Но я действительно искренне надеюсь, что все мои документы собраны правильно и пройдут регистрацию , после чего я стану кандидатом в муниципальные депутаты от района Гавань.

Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но,прежде всего,я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом,который у меня есть.

Я неоднократно говорила о том,что хочу помогать женщинам,пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа,но и на законодательном уровне в том числе.

И,если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы,хотя бы предложить эти коррективы в закон , касающийся матери и ребёнка,это уже будет большой победой для меня. Тем более , перед моими глазами пример моего отца , который при любой возможности помогал людям. Сейчас, будучи просто Миланой - ничего глобального я сделать не могу. Моя цель - с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и , когда-нибудь , также , как мой отец , войти в двери парламента нашей страны! Я искренне хочу быть вашим инструментом в области законодательной власти.

Пожалуйста, поддержите меня,мне очень нужна ваша поддержка, - написала Тюльпанова в своем Instagram.

Отец девушки Вадим Тюльпанов, умерший в апреле 2017 года, при жизни был членом Совета Федерации, а также Председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга. С Кержаковым Тюльпанова развелась в мае этого года.