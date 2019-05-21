Букмекерские конторы перечислили в спортивные федерации РФ около миллиарда рублей

Букмекерские конторы перечислили в национальные федерации и профессиональные лиги около 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярева.

По словам главы комитета Госдумы, букмекерские конторы выступают с предложениями увеличить сумму отчислений в федерации, с которыми у них заключены договоры.

Согласно закону, букмекерские конторы ежеквартально должны отчислять пять процентов от своей прибыли в адрес федераций, с которыми заключен соответствующий договор.

- Принят закон, который сужает поле деятельности букмекерских контор до спорта, скачек и крупных политических мероприятий. Все остальные ставки становятся вне закона, - добавил Дегтярев.