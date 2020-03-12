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Борис Джонсон: «Правительство Британии рассматривает вопрос запрета спортивных матчей из-за коронавируса»

20:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о возможности отмены спортивных соревнований из-за эпидемии коронавируса. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 596 случаев заражения.

— Мы рассматриваем возможность запрета крупных публичных мероприятий, таких, как спортивные матчи, — цитирует BBC Джонсона.

Однако он отметил, что реализация плана по борьбе с эпидемией временно отложена.

Из-за неблагоприятной ситуации ряд матчей национальных лиг, еврокубков и других крупных турниров проводились с ограничением числа или без зрителей, переносились или были отменены.

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