Борис Джонсон: «Правительство Британии рассматривает вопрос запрета спортивных матчей из-за коронавируса»
20:27
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о возможности отмены спортивных соревнований из-за эпидемии коронавируса. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 596 случаев заражения.
— Мы рассматриваем возможность запрета крупных публичных мероприятий, таких, как спортивные матчи, — цитирует BBC Джонсона.
Однако он отметил, что реализация плана по борьбе с эпидемией временно отложена.
Из-за неблагоприятной ситуации ряд матчей национальных лиг, еврокубков и других крупных турниров проводились с ограничением числа или без зрителей, переносились или были отменены.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020