Борис Акунин заразился коронавирусом. Он всегда критиковал футбол

Знаменитый писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал Акунин.

Григорию Чхартишвили, писавшему также под псевдонимами «Анна Борисова» и «Анатолий Брусникин», 63 года. Он входит в группу риска, наиболее подверженную заражению вирусом.

Писатель в последние годы проживает в Великобритании. Ранее он неоднократно критически высказывался о футболе, как в своем творчестве, так и в личных заметках. Так, например, в одной из повестей цикла «Смерть на брудершафт» именно увлечение зрителей футбольным матчем приводит к роковым последствиям. А после вылета сборной России с ЧМ-2018 призвал своих подписчиков спокойнее относиться к этому событию, добавив: «не болейте за футбол — это мазохизм».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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