Беров провел первый матч после излечения от коронавируса

Сотрудник РФС Давид Беров, который стал первым зараженным коронавирусом в столице России, провел первый матч после излечения. Во встрече Северо-Западной лиги ЛФЛ Москвы его команда «Мегамужики» обыграла «Энергет» со счетом 5:4.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что Беров был выписан из больницы.

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.