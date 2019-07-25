Александр Кутиков – в проекте "Zангалис & Карякин"

Легендарный гитарист группы "Машина Времени", автор неофициального гимна СССР "Поворот", успешный продюсер, интеллектуальный человек и давний болельщик московского "Спартака".

Все это – Александр Кутиков.

И он дал огненное интервью каналу "Zангалис & Карякин". Почему СССР – это зло. Как можно опустошить за вечер 21 стакан "красного". Что пьет Макаревич за пловом. Кто убил клавишника "Машины" Сашу Зайцева и многое другое.

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"Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

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