Абраменко и Костевич - спортивные герои Украины-2018

На Олимпийском стадионе в Киеве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Герои спортивного года-2018".

Лучшим спортсменом года у мужчин назван фристайлист Александр Абраменко, олимпийский чемпион в лыжной акробатике. Помимо него, на награду претендовали серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк и серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Спортсменкой года стала стрелок из пистолета Елена Костевич, чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата Европы, обладательница мирового рекорда. Она обошла чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед и теннисистку Элину Свитолину, выигравшую в 2018 году четыре турнира, включая Итоговый турнир года.

Тренером года назван наставник сборной по фристайлу Энвер Аблаев. Сенсация года - чемпионка мира по борьбе Алла Черкасова.

Команда года - дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельянчук, призеры чемпионатов мира и Европы.

Олимпийская надежда - Катерина Чорний, двукратная чемпионка юношеской Олимпиады по фехтованию на шпагах.

Паралимпийцем года стала Оксана Шишкова, взявшая два золота, три серебра и бронзу Паралимпиады-2018 в биатлоне и лыжных гонках для спортсменов с нарушением зрения.

Лучшим спортсменом неолимпийского вида стал чемпион мира по тайскому боксу Игорь Любченко, а в номинации "спортивная слава Украины" награды получили стрелок и и баскетболистка Раиса Курвякова.