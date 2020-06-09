«А куда я денусь-то». Ефремов признал свою вину в ДТП
Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов накануне попал в серьезную аварию в центре Москвы. Перед заседанием суда он признал свою вину, сообщает Telegram-канал Mash.
— Признаете себя виновным?
— А куда я денусь-то.
— Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке, — приводит слова Ефремова Telegram-канал LIFE SHOT.
— Вы были пьяны вчера?
— Вероятно
— А сколько вы выпили?
— Не помню.
Накануне на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.