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5 и 6 октября пройдет Всероссийский день ходьбы
16:40
Отличный повод устроить прогулку.
Важен каждый шаг.
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