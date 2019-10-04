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5 и 6 октября пройдет Всероссийский день ходьбы

16:40
Отличный повод устроить прогулку.
Отличный повод устроить прогулку.
Важен каждый шаг.

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