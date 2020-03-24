4 года назад из жизни ушел Йохан Кройф

24 марта 2016 года скончался легендарный голландский футболист и тренер Йохан Кройф.

Голландский нападающий известен по выступлениям за «Аякс» и «Барселону». В составе амстердамцев форвард стал 8-кратным чемпионом Голландии, 5-кратным обладателем Кубка страны, 3-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

Вместе с «Барселоной» Кройф стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В составе сборной Голландии форвард стал серебряным призером ЧМ-1974 и бронзовым призером ЧЕ-1976.

В качестве игрока Кройф стал трижды обладателем «Золотого мяча» и 8-кратным номинантом на награду, а также занимает второе место в списке лучших игроков по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

После игровой карьеры Кройф работал тренером в «Аяксе», «Барселоне» и сборной Каталонии, став 4-кратным чемпионом Испании, обладателем Кубка европейских чемпионов и двукратным победителем Кубка обладателей кубков.

После смерти Кройфа стадион «Аякса» получил название в его честь, а его статую установили на «Камп Ноу».