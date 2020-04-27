26.04. Новая история о Чернобыле

Российский певец Noize MC 26 апреля выпустил песню к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв четвертого энергоблока произошел в ночь на это число в 1986 году.

Музыкант посвятил композицию «26.04» тем, кто боролся с последствиями катастрофы. За сутки клип на YouTube посмотрели почти 500 тысяч человек.

В песне есть строчки: «Пожар пожаром, но есть поизысканнее драма — кто кого, московский «Спартак» или киевское «Динамо». Игра чемпионата СССР состоялась в Киеве на Республиканском стадионе (около 110 км от Припяти) 27 апреля в присутствии 82 тысяч зрителей и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.