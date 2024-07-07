«Умер через три часа после начала партии». Трагическая гибель шахматиста за игровым столом

15-кратный чемпион Бангладеш скончался от кардиологических проблем во время чемпионата страны на глазах у жены и сына.

Шахматный мир потрясен внезапной смертью известного гроссмейстера из Бангладеш Зиаура Рахмана, которая произошла в минувшую пятницу прямо во время партии на чемпионате страны в Дакке. 50-летнему спортсмену стало плохо в результате сердечного приступа после трех часов игры. Свидетелями трагических событий стали сын Зиаура (тоже известный шахматист) и его жена, находившиеся в игровом зале. Потерявшего сознание Рахмана доставили в больницу всего за десять минут, но спасти его не удалось. В субботу 15-кратный чемпион Бангладеш по шахматам был похоронен с соблюдением всех мусульманских обрядов.

Лучший шахматист страны

Рахман являлся самым титулованным шахматистом своей страны и 17 раз выступал за сборную Бангладеш на шахматных олимпиадах, в том числе и на территории России. В 2022 году в индийском Ченнаи он защищал честь национального флага вместе со своим сыном Тахсином Таджваром. Зиаур стал международным мастером в 1993 году, а звание гроссмейстера получил в 2002-м (вторым в своей стране после Нияза Моршеда). В 2005-м он достиг рейтинга 2570, который до сих пор является самым высоким среди всех бангладешских шахматистов в истории. На протяжении трех десятков лет Зиаур был заметной фигурой в азиатских шахматах.

Злополучный матч 12-го тура национального чемпионата, в котором Рахман играл против другого гроссмейстера Энамула Хоссейна Раджиба, начался в пятницу в 15:00 и длился почти три часа, пока в 17:52 Зиаур не потерял сознание и не упал на пол. «Был мой ход. Я подумал, что Зиаур наклонился под стол, чтобы поднять бутылку с водой. Но он рухнул без сознания», — рассказал Энамул. Судьи и соперник бросились Зиауру на помощь, вызвали скорую, но попытки спасти шахматиста успехом не увенчались. Врачи констатировали у знаменитого гроссмейстера обширный инсульт.

Международная шахматная федерация, многие известные игроки, а также национальные федерации Бангладеш по крикету, футболу и другим видам спорта выразили соболезнования в связи с ужасной потерей и трагической гибелью уважаемого спортсмена. К соболезнованиям также присоединился президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин. Первый намаз по умершему прошел в помещении национальной шахматной федерации в субботу, после чего тело Рахмана было доставлено в его родной город Мохаммадпур. После молитвы в местной мечети Зиаур был похоронен рядом с могилой своего отца.

Трагедии во время соревнований

Шахматные соревнования, к сожалению, время от времени оборачиваются трагическими инцидентами. Мнение о том, что отсутствие больших физических нагрузок в этом виде спорта гарантирует спортсменам безопасность, глубоко ошибочно. Так, в 2014 году во время шахматной олимпиады в норвежском Тромсе за игровым столом умер от сердечного приступа 67-летний кандидат в мастера ФИДЕ Курт Майер, выступавший за Сейшельские острова. Оппонент погибшего Алайн Нийбизи из Руанды в знак уважения к памяти соперника символически признал свое поражение.

В 2011-м во время соревнований в Краснодаре потерял сознание и умер по дороге в больницу двукратный чемпион СССР по шахматам Виталий Цешковский. Через 20 минут после начала турнира по быстрым шахматам 67-летнему гроссмейстеру стало плохо, он схватился за сердце и повалился на пол. Врачи диагностировали острый сердечный приступ — Цешковский скончался в реанимобиле. Проблемы с сердцем у чемпиона СССР 1978 и 1986 годов проявлялись ранее на турнире в Польше. Там медикам удалось спасти гроссмейстера, он перенес операцию, но она не решила всех кардиологических проблем.

В 2000 году во время турнира в финском городе Ювяскюля умер гроссмейстер, тренер и теоретик шахмат Владимир Багиров. Во время партии он потерял сознание в результате обширного инфаркта. Попытки врачей спасти жизнь шахматиста оказались тщетными — на следующий день 63-летний шахматист скончался. Незадолго до этого трагического события шахматный мир пережил еще одну трагедию — во время турнира в Берлине перенес два инфаркта латвийский гроссмейстер Айварс Гипслис, бывший тренер женской сборной СССР. 63-летний шахматист две месяца провел в коме и умер, не приходя в сознание. Увы, любой спорт — это высокие психологические нагрузки. И чтобы их выдерживать, нужно очень хорошее здоровье.