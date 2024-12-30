Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам

История 18-летнего чемпиона по рапиду.

Володар Мурзин

Дата рождения: 18 июля 2006 года.

Место рождения: Нижний Тагил, Россия.

Вид спорта: шахматы.

Рейтинг: 2664 (на декабрь 2024 года).

Детство

Мурзин родился в Нижнем Тагиле (Свердловская область). У Володара есть четыре сестры, каждая из которых умеет играть в шахматы. «Нас воспитывает одна мама, и она поддерживает интересы каждого из нас, — подчеркивал в интервью Yakutia24 Мурзин. — Во все сложные моменты она рядом. В 2020 году отец наложил на меня запрет на выезд за границу, и этот запрет снимали через суд. Это и пандемия оттянули выполнение последней нормы гроссмейстера. Ещё нам очень помогают мамины родители и родная тетя, они присматривают за сестрами, когда мы с мамой ездим на соревнования».

В семь лет он начал посещать шахматный кружок, его первым тренером стал Сергей Сулимов. Затем Мурзин перешел в «Стратегию», где продолжил тренироваться у того же наставника. «Мой первый тренер Сергей Фёдорович Сулимов, он научил меня азам. Учил по советским книжкам и партиям. В 2022 году виделся с ним, он все такой же бодрый и энергичный».

В 2014 году Володар принял участие в первом крупном турнире — этапе Детского Кубка России, который проходил в его родном городе, — и набрал девять очков в девяти партиях. Позднее Мурзин успешно выступал в детских соревнованиях, выигрывая медали на национальном, европейском и мировом уровнях. В разное время Володар занимался с Ярославом Призантом, Дмитрием Кокаревым, Александром Галкиным и Павлом Малетиным. С 2017 года с ним работает Михаил Кобалия. В 2017 году Мурзин вместе с семьей переехал в подмосковные Химки, а спустя два года стал международным мастером.

Выход на топ-уровень

Летом 2021 года Мурзин выступил на Кубке мира в Сочи. В первом раунде он встретился с молдавским гроссмейстером Виорелом Иордакеску. В обоих играх с классическим контролем времени у россиянина были большие шансы на победу, но реализовать перевес не получилось, и партии завершились вничью. Первые три партии тай-брейка также завершились миром, но затем Володар одержал победу черными фигурами и вышел в 1/64 финала. Во втором раунде Мурзин встречался с соотечественником Владиславом Артемьевым. Первые две партии завершились вничью, но по итогам тай-брейка Володар уступил в матче и выбыл из турнира.

Осенью Мурзин принял участие в онлайн-олимпиаде в составе сборной России на юниорской доске и помог команде одержать победу в турнире.

В 2022 году Мурзину было присвоено звание гроссмейстера (на тот момент стал самым молодым в России). Тогда же он сыграл в суперфинале чемпионата России, где поделил 3-5 места, став пятым по дополнительному показателю. Через год Володар вновь сыграл в суперфинале, финишировав восьмым. В мае 2024 года Мурзин поделил 1-4 места на «Мастерсе» в Шардже (ОАЭ), заняв второе место из 88 участников.

Володар Мурзин. Фото FIDE

Выступления на чемпионатах мира по рапиду и блицу

С 2019 года Мурзин регулярно принимает участие в мировых чемпионатах по рапиду (быстрые шахматы) и блицу. В 2021 году 15-летний игрок занял 44-е место в блице, набрав 12 очков в 21 туре и победив девятерых гроссмейстеров, а в 2022-м стал 23-м в рапиде и 35-м в блице. В 2023 году Мурзин показал высокий уровень мастерства на чемпионате по быстрым шахматам. Тогда Володар, не потерпевший ни одного поражения, оказался в числе 12 гроссмейстеров, поделивших третье место. По дополнительному показателю Мурзин расположился на пятой строчке турнирной таблицы, на его счету победы над топ-гроссмейстерами Яном Непомнящим и Левоном Ароняном. В блице Володар занял 19-е место.

В 2024 году 18-летний Мурзин добился наибольшего успеха в карьере. В чемпионате мира по рапиду он стартовал с четырех побед подряд. Затем последовали четыре ничьи подряд, а после еще двух побед молодой гроссмейстер делил первое место с Александром Грищуком. В 11-м туре соотечественники сыграли вничью, а в 12-м туре Мурзин победил индийца Рамешбабу Прагнанандху, хотя по ходу партии был очень близок к проигрышу. В последней партии Володар сыграл вничью с армянским гроссмейстером Кареном Григоряном и единолично выиграл чемпионат. Весь пьедестал заняли россияне: вторым стал Александр Грищук, а третьим Ян Непомнящий.

По ходу турнира Володар не потерпел ни одного поражения, а также провел три партии против участников турнира претендентов 2024 года (Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Прагнанандха), выиграв в каждой из них.

Корону лучшего в рапиде Мурзин отнял у самого Магнуса Карлсена. Норвежец снялся по ходу второго дня из-за скандала с дресс-кодом. К слову, Магнус когда-то был кумиром Володара, но все изменилось, когда Магнус не сфотографировался с тогда еще совсем юным россиянином.

«Он мне отказал, — рассказывал «СЭ» Мурзин. — Было очень обидно. В детстве я был большим фанатом Магнуса. Но после того случая... Сейчас у меня нет любимого шахматиста».

А вот с 18-м чемпионом мира Гукешем Доммараджу Володар часто пересекался на детских турнирах. Они ровесники.

«Довольно часто пересекались с ним. Самый запоминающийся ЧМ-2018 в Сантьяго. Он занял первое место, я второе. Хотя мне единственному в этом турнире удалось его победить», — вспоминал Мурзин в разговоре с «СЭ».

Достижения

Чемпион мира по быстрым шахматам: 2024.

Победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ: 2021.

Чемпион мира среди юношей до 18 лет по рапиду и блицу.

Сколько зарабатывает Володар Мурзин

Кубок мира 2021 года принес Мурзину 6 тысяч долларов. Результаты Мурзина в чемпионатах мира по рапиду стали значимыми не только в спортивном, но и в финансовом плане: в 2023 году он заработал около 16 тысяч долларов, а в 2024 году выиграл приз за первое место, который составил 90 тысяч долларов.

Личная жизнь

В свободное время Мурзин играет в футбол с друзьями, а зимой катается на лыжах. В 2023 году Володар рассказывал, что у него дома есть собака такса, два кота, кошка и хамелеон.