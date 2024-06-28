«Скорее всего, пропущу ЧМ в Нью-Йорке». Один из сильнейших блицоров мира Артемьев — о ближайших планах

Чемпион России постарается в третий раз выиграть турнир «Шахматные звезды».

В Москве завершился первый игровой день турнира «Шахматные звезды 4.0», где за призовой фонд в 15 миллионов рублей сражаются 10 элитных гроссмейстеров. После первого дня турнира по быстрым шахматах в лидерах два россиянина — Владислав Артемьев и Сергей Карякин, набравшие по 2,5 очка из 3. Обладатель Кубка мира-2015 обыграл Александру Горячкину и Валентину Гунину, а также сыграл вничью с иранским шахматистом Амином Табатабаи, а действующий чемпион России переиграл Раунака Садхвани и Горячкину, а в третьем туре зафиксировали ничью с Теймуром Раджабовым. Азербайджанский гроссмейстер отстает от лидеров на пол-очка. Так же как и Хоу Ифань, Евгений Томашевский и Табатабаи.

В интервью «СЭ» Владислав Артемьев признался, что хотел бы в третий раз выиграть этот турнир, а также поделился своими планами на ближайшие несколько месяцев и признался, что ему уже не очень интересно играть турниры с классическим контролем.

Считаю, что у Игр БРИКС хороший потенциал

— После Игр БРИКС тебе было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан». Неожиданно?

— Очень удивительно. Я знал, что будет встреча спортсменов с главой республики Рустамом Миннихановым, но не ожидал, что меня как-то отдельно отменят, присвоят звание. Конечно, это большое событие для меня и мотивация еще больше работать над собой. Все-таки давно живу в Татарстане, рад, что смог порадовать республику своими результатами.

— Ты взял три золота и одно серебро. Не обидно, что в любимом блице уступил Андрею Есипенко?

— Был немного расстроен, поскольку считал себя фаворитом в блице. С другой стороны, была короткая дистанция — всего 11 туров. Понимал, что даже одна осечка может сильно сказаться на шансах. Так и получилось. Плюс Андрей здорово провел турнир, хотя если бы было побольше туров, то думаю, что догнал бы его на финише. Обидно, но какой-депрессии точно не было. Тем более что после этого мы выиграли два командных турнира.

— Честно, конкуренция была не очень высокой?

— Конечно, хотелось бы, чтобы в Казань приехали топовые оппоненты. Главные звезды. Но все-таки на Играх БРИКС собрались представители из Индии, Китая, Узбекистана, сильный белорус Максим Царук. Их примерный уровень — 2500-2600. Легкой прогулки не было, но оппозиция могла бы быть и сильнее. Однако считаю, что у Игр БРИКС хороший потенциал. Объективно сложно получить идеальный продукт с первого раза. Над этим надо работать. Верю, что соревнования в этом формате с каждым разом будут все сильнее.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

На командном ЧМ сыграю за клуб из ОАЭ

— Какие планы до конца года?

— У меня довольно насыщенное лето. После турнира «Шахматные звезды 4.0» в июле планирую сыграть в турецкой лиге. По сути, это как командный чемпионат России, где играют клубы. Там будет классический контроль. Затем лечу на командный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу также среди клубов, который состоится в Астане. Там буду выступать за команду из ОАЭ.

— Интересно. А кто будет в твоем коллективе?

— Получается, что почти одни россияне. Даниил Дубов, Екатерина Легно, Володар Мурзин и Владимир Федосеев. Последний сейчас выступает за другую страну (Словению. — Прим. «СЭ»), но я считаю его русским шахматистом.

— После Астаны поедешь на суперфинал в Барнаул, чтобы защитить звание чемпиона России?

— Скорее всего, да. Плюс в начале сентября снова полечу во Владивосток, где состоится шахматный турнир в рамках Восточного экономического форума.

— А что скажешь насчет чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— В этом году я, скорее всего, пропущу это событие. Во-первых, сейчас очень сложно получить американскую визу, во-вторых, у меня есть еще кое-какие планы по поездкам. А как известно, если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не догонишь.

— Очень обидно, учитывая, что ты почти каждый год один из фаворитов блицтурнира...

— Согласен. Но уверен, что я не один такой. Многие не доедут до Нью-Йорка, даже среди тех, кто соберет все документы и успеет подать на визу (слышал, что и ФШР окажет помощь). Для будущего шахмат проведение такого турнира в Нью-Йорке — хорошая новость. Но для самих шахматистов — не очень. Что поделать, это жизнь.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Два тура в день в классику — это идеально

— Удивился, что в классике ты вылетел из так называемого клуба 2700. На тебя не давит этот момент?

— Абсолютно нет. Конечно, я хотел бы вернуться к отметке 2700, но сейчас классика мне не так интересна. Мне больше нравится играть в быстрые шахматы и блиц. Это более динамично, зрелищно, да и спортивного элемента объективно больше.

— Обычно к такому выводу приходят более возрастные шахматисты.

— По-разному бывает. Мне кажется, жизнь меняется, ускоряется. Играть одну партию по 5-6 часов довольно скучно. И игрокам, и зрителям. При этом я не говорю, что надо отказаться от классического контроля. Он занимает важное место, в том числе в определении чемпиона мира. Но постепенно идет запрос на убыстрение игры, сокращение классического контроля.

— Как вам контроль, который был на «Аэрофлот Опен» — 2024: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 1-го?

— Я, к сожалению, не смог выступить на этом турнире (Артемьев играл в параллельном китайском «Опене». — Прим. «СЭ»), но мне очень понравился его формат. Два тура в день — это идеально. Хотя я бы еще сократил контроль. Скажем, 60 минут + 10 секунд на каждый ход. И две партии в день — белыми и черными. Не понимаю, как можно играть один турнир по две недели. Мне кажется, что надо ограничивать все старты до одной недели.

— Перед этим общался с вашим товарищем, двукратным чемпионом России Евгением Томашевским. Он сказал, что сейчас настоящая шахматная жизнь бурлит на «Опенах». Нет желания в следующем году посвятить им больше времени?

— Посмотрим. Если будут интересные варианты, то почему бы и нет. Будем действовать по ситуации.

— Ты дважды выигрывал «Шахматные звезды». Один раз был очень близок, но рискнул и в итоге откатился на четвертое место. Какие цели на этот раз?

— Попробую вновь выиграть. Буду стараться играть оптимально, поменьше ошибаться. Понимаю, что конкуренция довольно серьезная. В принципе, в общем зачете может победить пять человек из десяти. А в каждой отдельной партии каждый опасен. И девушки могут преподнести сюрприз, особенно непросто будет с Хоу Ифань в рапиде. Думаю, меня могут ждать сюрпризы.