«Я никогда не читерил! Читерство вызывает у меня отвращение». Гроссмейстер Народицкий ответил на обвинения Крамника

Американский шахматист объяснил, что не так с видео, которое не понравилось 14-му чемпиону мира.

Вслед за историей Кирилла Шевченко, которого отстранили от соревнований на время расследования ситуации с телефоном, найденным в туалете, в шахматном мире назревает еще один скандал. На своем канале Владимир Крамник опубликовал видео, в котором привел отрывок со стрима одной из главных звезд Chess.com Даниэля Народицкого. Американский гроссмейстер играет партию с любителем, и после того, как соперник зевает ему ферзя, Народицкий приступает к анализу с использованием компьютера, хотя партия еще не закончена. Также Крамник опубликовал информацию о необычных перформансах Народицкого в рамках «Титульных вторников» и просит платформу внимательно проверить игрока. На следующий день после обвинений «СЭ» связался с Народицким, который высказал свою позицию об обвинениях 14-го чемпиона мира.

Я сделал глупость, не понимая ее масштаба

— За последние несколько недель произошло сразу несколько громких скандалов в шахматах. На ваш взгляд, что вообще происходит?

— Если честно, то все эти новостные взрывы не позволяют верить в реальность. Странная история с Кириллом Шевченко в Испании, инцидент с Кристофером Ю, которого сняли с чемпионата США за мелкое хулиганство. Я его хорошо знаю, он из Калифорнии. Да и я вовлечен в ситуацию, которая не приснилась бы в самом страшном сне. В последний год проблема читерства, к сожалению, вышла на первый план. В конкретном смысле я нахожусь «под прицелом» Владимира Борисовича Крамника.

— Как вы относитесь к тому, что заявил Крамник в ваш адрес?

— Начнем с того, что Владимир Борисович был первым супергроссмейстером, с которым я сфотографировался. Это был 2008 или 2009 год, турнир в Москве. Скажу откровенно. У меня обширный опыт в шахматах, поэтому я понимаю, что не смогу добраться до умов всех любителей шахмат. Останутся люди, которые будут смотреть на меня с презрением, они меня уже «похоронили» и считают заговорщиком вместе с Chess.com, которые якобы покрывают читеров. Это абсолютная ложь. Я НИКОГДА НЕ ЧИТЕРИЛ! Читерство вызывает у меня отвращение. Всю свою околошахматную карьеру я построил вне читерства.

— Это ваше официальное заявление?

— Да. Я не живу этой мыслью, но придерживаюсь этого правила. Я не играю в блиц ради денег. Если посмотреть мои выступления в блице, то можно увидеть, что я практически не выиграю деньги в этом контроле. Сейчас я нахожусь в сложной ситуации. Если я буду все жестко отрицать, то найдутся люди, которые скажут: «Как ты можешь с такой агрессией относиться к такому уважаемому человеку». Если же я буду молчать, то обязательно найдутся те, кто обвинят меня в том, что я «согласился с обвинениями». Я решил по-деловому опровергнуть ложь, которую говорит Владимир Борисович. У меня не было соблазна воспользоваться помощью. Понимаю, что это просто слова, но тем не менее.

— Давайте обсудим отрывок со стрима, который привел Крамник. Что там произошло?

— Тут важна предыстория. Chess.com разрешает создавать мне новые аккаунты, для того чтобы играть Speedrun (скоростная набивка рейтинга на время или скоростное прохождение игры. — Прим. «СЭ»). Тем, кого я обыгрываю, Chess.com потом возвращает рейтинг. Уже четыре года я делаю спидраны, это всем нравится. Я потратил на спидраны тысячи часов, это помогает начинающим.

Что же произошло? Я сделал глупость, не понимая ее масштаба. Во время того, как думает соперник, я ответил на вопрос в чате и случайно открыл движок. Закрыл его и начал отвечать на вопрос из чата. И вместо того, чтобы удалить это видео, я его выложил. Дальше пошло стандартное — «ты читер?». Я извинился и принял за это ответственность. Что бы ни происходило — нельзя использовать движок. Это была ошибка, но она была безобидной и не могла на что-то повлиять.

Владимир Борисович же выложил это видео в качестве доказательства моего читерства. Он всегда специально убирает контекст, и я когда-нибудь докажу это. Спидрановские партии — это вообще не партии для меня (в смысле, что они важны для начинающих, но не для гроссмейстеров). Абсурдность в том, что мне приходится это объяснять. Сам Крамник играл некоторое время под аккаунтом Дениса Хисматуллина. Это как? По определению Chess.com, это грубое нарушение. Хотя я с этим и не согласен.

Фото соцсети

Одни считают Крамника безумцем, а есть условный «лагерь Крамника»

— Как думаете, чем продолжится эта ситуация? Все-таки кажется, вы не являетесь для Крамника врагом номер один.

— Я очень на это надеюсь. Раньше ситуация складывалась не так остро. Помню, как мы играли онлайн-матч с Крамником и на четвертой партии он отключился. Я понял: ему надоело, что Народницкий слишком часто его «побеждает». Хотя для меня всегда была и есть большая честь — играть против такого чемпиона. Единственное, что я хочу — чтобы он понял, как сильно он ошибается. Я сделал уже все, чтобы меня было видно со всех сторон, поставил четыре камеры вокруг, фотографирую экран, готов отсылать любые видео с любой точки комнаты.

— Вы сейчас, пожалуй, самая обсуждаемая пара в шахматах.

— В марте я давал интервью, в котором рассказал про некий раскол между шахматными сообществами. Есть люди, которые считают Крамника безумцем, а есть условный «лагерь Крамника». Это те, кто либо очень ему доверяют, либо верят в то, что он делает. Я, кстати, был в этом лагере. Дал пару советов, чтобы его риторика была более приемлема для англоговорящих зрителей. Изначально ведь его цель — искоренить читерство на каждом уровне. В таком случае надо делать так, чтобы восприятие было на всех уровнях коммуникации, со всеми участниками шахматного мира. Я был готов принять участие в этом «походе», но мне не понравилась реакция Крамника.

Его двухчасовое видео [о Народицком] заставило меня пересмотреть взгляды, я даже стал сомневаться в реальности происходящего. Теперь он уже шесть видео записал про меня. Ирония в том, что я согласен почти со всеми базовыми позициями Крамника, однако он явно переоценивает меня. Судя по его высказываниям, Дэнни Ренш (глава Chess.com. — Прим. «СЭ») — президент, я — вице-президент, поэтому я и участвую во всех событиях. Но я ни в чем не участвую! Я всего лишь комментатор, я не имею отношения к их античитинговой системе. Вижу лишь, что они очень серьезно к этому относятся.

Также строго отрицаю намеки Крамника на то, что я специально проигрывал партии Хикару Накамуре. Он, кстати, тоже это делал, о чем все забыли. Мне кажется, что Владимир Борисович готов «пожертвовать» некоторыми людьми, чтобы двигать этот процесс вперед. Я готов принять на себя это бремя: выставлять пять-шесть камер, принимать судей у себя на всех онлайн-турнирах. Но он вместо этого продолжает вести себя так, как будто это «Игра престолов» и единственный выход — вызвать на дуэль.

— Могли бы пояснить?

— Его девиз — «Никогда никого не обвиняю», но получается несколько странно. Это очень похоже на манипуляцию. Он якобы против эмоционального подхода, но выходит иначе. Опять же, я согласен с рядом его общих заявлений. Например, что мы не понимаем масштаб читерства в шахматах. И никто не сможет строить защиту на позиции хорошего парня. С чем я не согласен? С тем, что я читер, это самое главное. А еще, что Chess.com — коррумпированная организация, которая подчиняется читерам, прикрывает читеров, плодит читеров.

— Что еще вас задело из высказываний 14-го чемпиона мира?

— Почему-то мне кажется, что Владимир Борисович все еще считает меня ребенком. Крамник утверждает, что мои «движения глаз» во время игр являются самым главным доказательством. Это забавно. В конце концов, я хотел бы, чтобы Владимир Борисович прямо сказал: «Даниэль, я думаю, что ты читеришь». Если он так действительно считает. А получается манипуляция. Понимает ли он это сам? Это очень неприятно. У меня была похожая ситуация с Яном Непомнящим (когда он заподозрил меня в нечестной игре), и я спокойно к этому отнесся. Готов играть на фоне пяти камер, и все равно буду показывать тот же уровень.

Шахматист Кирилл Шевченко. Фото соцсети

Инцидент с Шевченко ставит под вопрос все шахматы

— Какой вывод вы сделали из этой истории?

— В любом случае важен только контекст, и он единственно важный. Читерить без получения выгоды похоже на дебилизм. Читинг во время коммерческих турниров есть мошенничество, что и предположительно сделал недавно Шевченко. Не понимаю, что я сделал такого? Зачем-то пользовался подсказками в партии с любителем? Я чувствую злость с его стороны. У меня огромное уважение к нему, но его отношение ко мне просто угнетает. Он стирает всю критику в свой адрес [в комментариях], но не удаляет хейт в мой адрес. Боюсь, что Владимира Борисовича невозможно переубедить.

Теперь каждый мой шаг во время стримов отслеживается. Посмотрел вниз, посмотрел вверх, глаза оторвались от экрана — все! Проблема Владимира Борисовича не в том, что он отрицает меня, а в том, что он не признает другие точки зрения. Меня ставят в положение, когда я должен описывать свою интуицию, что само по себе бредово. Это похоже на охоту на ведьм. Я ничего не прошу, просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не профессиональный игрок, я даже не профессиональный блицор. Мой источник дохода не меняется от моего рейтинга. Ради чего мне ставить на карту свою карьеру? 95 процентов своей жизни я посвятил шахматам — и в один момент я все поставлю на кон?

— Есть хоть что-то положительное в этом скандале?

— Я благодарю Крамника за эту ситуацию. Это меня мотивирует. Теперь я буду ездить по возможности на каждый офлайн-турнир, чтобы играть за доской и показывать свой уровень.

— Вы упомянули ситуацию с Шевченко. Хочется узнать ваше мнение об этом эпизоде.

— Честно, это сложно объяснить. Далеко не самый сильный шахматист на каком-то рядовом турнире читерит самым примитивным образом. Если он так решил повысить свой рейтинг, то это ужасно. Подобное не только максимально снижает наше доверие друг к другу, но и компрометирует все сообщество, ставит под вопрос все шахматы. Cчитаю, что читинг за доской существует, но методы более тонкие. Когда начинаешь задумываться над этим, то впадаешь в депрессию. А что, если все топы читерят? Надо завести международную базу данных с упоминанием всех случаев, когда шахматистов ловили с поличным. Организаторы турниров должны открыть глаза и признать все эти нарушения. Страшно, что мы не знаем всех масштабов.