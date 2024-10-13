Двукратная чемпионка мира по блицу побеждает в Лондоне и надеется сыграть в Нью-Йорке.

В Лондоне завершился второй сезон командного турнира Global Chess League-2024, в котором приняли участие шесть коллективов, возглавляемых «шахматными иконами» — от Магнуса Карлсена до Хикару Накамуры. Еще одну команду — Triveni Continental Kings — собирал Ян Непомнящий, но двукратный чемпион турнира претендентов британскую визу не получил. Его заменил Алиреза Фируджа, и эта перестановка себя оправдала. В итоге Triveni Continental Kings одержала итоговую победу, в том числе благодаря вдохновенной игре россиянки Валентины Гуниной. «СЭ» связался с действующей чемпионкой мира по блицу и расспросил о лондонских событиях и шансах сыграть на ЧМ по быстрым шахматам в Нью-Йорке.

Удалось собраться на концовку

— Что скажете о Global Chess League-2024? Слышал мнения, что турнир довольно затянутый. Одна партия в рапид в день, но ты тратишь на нее почти целый день.

— Да, максимум было два тура в день. В профессиональных шахматах мы не привыкли так играть. С другой стороны, понятно, что это больше шоу. Основной акцент делается на стрим, поэтому и формат необычный и интересный прежде всего зрителям. Играли 20 минут без добавления, поэтому постоянно идет «рубка флага» (термин подразумевает, что один из шахматистов действует таким образом, чтобы одержать победу благодаря тому, что у оппонента закончится время. — Прим. «СЭ»). Я называю это «грязные шахматы». Если бы дали хотя бы одну секунду добавления на каждый ход, то было бы поприятнее. Что касается ожидания, то действительно можно было просидеть в лаундже час без каких-либо действий, и это выматывало. Однако хорошего было гораздо больше.

Отличный отель, отличная команда, которая поддерживала меня в тяжелых ситуациях. Особенно спасибо Теймуру Раджабову. Ну, и итоговая победа, конечно, очень приятный бонус.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Довольны своей игрой?

— Главное, что мой тренер доволен. (Смеется.) Ваня (Иван Попов. — Прим. «СЭ») похвалил меня по итогам турнира, хотя в целом он мне не совсем удался. Например, с шестого по девятый тур я проиграла четыре партии подряд. Было тяжело, настроение сильно скакало. Это связано с тем, что врачи отменили мне несколько препаратов (у Валентины тяжелое системное аутоиммунное заболевание волчанка. — Прим. «СЭ»). Играла не в свои шахматы, боялась, что подвожу команду, находясь в таком пограничном состоянии. То же самое было и на Играх БРИКС-2024 в Казани. Одно дело, когда ты играешь сама за себя, другое — когда от тебя зависит результат многих сильных шахматистов. Но на концовку удалось собраться.

— Классная победа над Екатериной Лагно в 10-м туре.

— Да, выиграла очень интересную позиционную партию, которая позволила команде выйти в финал (Triveni Continental Kings победила команду Карлсена. — Прим. «СЭ»). Ну, и в финале удалось переиграть Алину Кашлинскую (российская шахматистка, которая с 2022 года выступает за Польшу. — Прим. «СЭ»), набрав 1,5 очка из 2. То есть я могу нормально играть, если нахожусь в хороших кондициях. Просто в Лондоне были не только шахматные, но и околошахматные факторы.

— О чем речь?

— Не очень красиво себя повел Питер Хайне Нильсен, тренер Магнуса Карлсена. В социальных сетях стал писать, что меня нельзя допускать на международные турниры, так как недавно я получила государственную награду. Странная позиция. Причем хотела подойти и обсудить этот момент с глазу на глазу, но он отводил глаза и всячески меня избегал. Можно сказать, что повел себя как трус. Это его явно не красит.

— Зато вы доказали свою силу за доской, выиграли турнир.

— Понимаю, да. Просто когда есть еще и болезнь, то все воспринимается еще болезненнее. Впрочем, вы правы, это мелкая история, на которую не стоит обращать внимания.

Магнус Карлсен (справа) и Питер Хайне Нильсен. Фото Global Look Press

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы поехать на ЧМ по быстрым шахматам

— Удалось погулять по Лондону?

— Да. Тут живет мой друг, и нам удалось немного погулять. Сходили в Музей естественной истории, обожаю такие места. Например, в этот раз открыла для себя Розеттский камень. Круто, что удалось увидеть такой исторический монумент вживую (стела из гранодиорита, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта (теперь — Рашид) недалеко от Александрии, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами: двумя на египетском языке — начертанными египетскими иероглифами и египетским демотическим письмом, которое представляет собой сокращенную скоропись эпохи позднего Египта, и одним на древнегреческом языке. Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трех текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. — Прим. «СЭ»).

Что касается самого города, то последний раз я была в Лондоне восемь лет назад. И за это время город изменился в худшую сторону. Стал грязнее, очень много мигрантов. Не всегда чувствуешь себя в безопасности, поэтому одна из отеля старалась не выходить.

— Из российских шахматистов в Лондоне сыграли только вы, Володар Мурзин и Екатерина Лагно.

— Да, Яну Непомнящему и Владу Артемьеву визу, к сожалению, не дали. У меня все решилось в последний момент. Еще бы два дня задержки, и организаторы нашли бы мне замену.

— А что с американской визой? Получится сыграть на ЧМ по рапиду и блицу?

— Пока все под вопросом. В конце октября поеду в Ереван, оплатила взнос, но шансы на получение визы — 50/50. Знаю, что двоим нашим девушкам уже отказали, так что остается только надеяться на чудо.

— Будет обидно, если турнир пройдет без действующей чемпионки.

— Конечно. Поэтому сделаю все, что от меня зависит.