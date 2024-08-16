«Хайп вокруг Ниманна? Не уверена, что нам нужна такая популярность». Мнение шахматистки Гуниной

Двукратная чемпионка мира по блицу — о суперфинале, идеальной игре американца и шансах защитить титул.

В субботу, 17 августа, состоится первый тур 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин в Барнауле. В столицу Алтайского края приехали почти все наши топовые гроссмейстеры, а также сильнейший женский состав за последние годы. В строю все лидеры сборной, в том числе пятикратная чемпионка суперфиналов Валентина Гунина. В интервью «СЭ» двукратная чемпионка мира по блицу рассказала, почему не пропускает суперфиналы, а также поделилась мнением о самых злободневных темах.

Стараюсь догнать Свидлера

— Вы пять раз выигрывали чемпионат России. Это рекорд среди женщины. Хорошо помните все титулы?

— Да, конечно. Первый завоевала в Москве в 2011 году, когда мне было 22 года. Затем занимала первое место в рамках суперфинала в Нижнем Новгороде (2013), Казани (2014), Уфе (2021) и Чебоксарах (2022). Моя ближайшая преследовательница из тех, кто еще активно играет, — Саша Горячкина, у которой три титула. Справедливости ради стоит отметить, что она пропустила несколько суперфиналов.

— Какой из этих титулов был самым важным?

— Один точно не могу выделить. Все-таки суперфинал — это главный турнир в России, пропускать его, на мой взгляд, кощунство.

— У вас рекорд по количеству побед в личных чемпионатах Европы (три раза) и личных чемпионатах России. Какой из них круче лично для вас?

— Тоже не стала бы сравнивать. Выигрывать везде сложно, титанический труд. Конкуренция сумасшедшая и на Европе, и тем более на суперфиналах. В них стараюсь догнать Свидлера, у которого восемь титулов. Постоянно шутим с ним на эту тему, что я постепенно подбираюсь к его невероятному достижению (смеется).

Если же говорить про самые важные титулы в карьере, то выделю командные успехи со сборной России на Всемирных шахматных олимпиадах. Все-таки в личном первенстве ты не чувствуешь такой ответственности, как в командном, где не можешь подвести партнеров. К тому же в коллективе национальной сборной у нас всегда были потрясающие отношения. Один за всех, все за одного. И это не преувеличение. Сейчас, к сожалению, очень не хватает командных турниров.

— Розыгрыш трех путевок на Кубок мира-2025 в рамках суперфинала — сильный ход ФШР?

— Да, безусловно. После перехода в Азию довольно сложно с путевками на Кубок мира. Прямой выход по рейтингу имеет только Ян Непомнящий. Все остальные будут бороться за свои места в Барнауле. Так что борьба будет напряженной. Особенно учитывая, что это сильнейшие составы у мужчин и женщин за последние годы. Пожалуй, не хватает только Димы Андрейкина.

— А почему только одна прямая путевка?

— Из-за девальвации рейтингов ФИДЕ. Давайте возьмем меня. В последнее время из-за болезни я играю только два турнира в классику в год — командный чемпионат России и суперфинал. Всегда заканчиваю в плюсе, выигрываю много партий, но в итоге получаю только 2-3 пункта рейтинга. Спасибо, что не ухожу в минус (смеется).

— В прошлом году вы закончили Суперфинал на втором месте, что позволило не отбираться в Барнаул через высшую лигу.

— Причем вырвала место в топ-2 у Полины Шуваловой и Ольги Баделько на самом финише (выиграла пять заключительных партий из шести. — Прим. «СЭ»). Пробиться через мясорубку высшей лиги было бы очень сложно. Наблюдала в этом году, какие там были баталии, и очень радовалась, что в Царском Селе мне удался такой классный финиш. Да, и вообще я считаю, что любая медаль — это медаль. Бронза суперфинала тоже дорогого стоит. У нас самый сильный внутренний чемпионат среди женщин в мире.

Валентина Гунина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Красота шахмат — в том, что ты можешь подумать над ходом 40 минут

— В этом году попадание в топ-3 будет считать успехом?

— Безусловно. Мне очень понравилось высказывание Аниша Гири, который на одном из супертурниров сказал, что кто-то здесь должен занять последнее место. Все сильные, но и среди них выявляется слабейший. Сегодня везет тебе, завтра твоему сопернику. Это нормально для топ-уровня. Ты можешь быть правильно подготовлен к турниру, быть в отличной форме, но буквально одна-две партии может все сломать.

— Кто фаворит в суперфинале у женщин и у мужчин?

— Могу сказать, что будет сложно тем, кто в первый раз участвует в этом турнире. Нагрузка колоссальная, и отсутствие опыта может сказаться. Так что в обоих суперфиналах спокойно могут победить пять-шесть человек.

Обращу внимание на один момент. В прошлом году мужчинам разрешили делать быстрые ничьи, и порой они заканчивали партии в классику буквально за час. Это было некрасиво, не было борьбы. Надеюсь, что стимул в виде путевок, а у мужчин их разыгрывается сразу пять, кардинально изменит ситуацию. Все-таки федерация ищет спонсоров, находит красивые места для турниров, вкладывает много сил в организацию, а на выходе болельщики получают дружеские ничьи. Это нарушает наши великие шахматные традиции. Обсуждали это с президентом ФШР Андреем Филатовым, и он согласился со мной, что это не дело.

Внимательно смотрела этапы Grand Chess Tour (GCT), где играют почти все игроки элиты. Там столько ошибок! Видно, что игроки рискуют, стараются показать красивую игру. И это сразу же притягивает болельщиков.

— Кстати, как относитесь к постепенному сокращению времени в классическом контроле на ряде турниров?

— Как раз обсуждали этот вопрос с Евгением Томашевским не недавнем турнире «Шахматные звезды» в Москве и пришли к выводу, что контроль в классике нельзя сокращать. Красота шахмат, когда ты можешь подумать над ходом 40 минут, а не когда все решается на условные 5-10 минут.

Валентина Гунина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Честно, Ниманн — неоднозначный игрок

— Как ваши успехи в быстром контроле?

— Я продолжаю ходить на субботники в родную Федерацию шахмат Москвы, где каждую неделю играется блицтурнир. Мне там «наваляют», приду расстроенная, но мы с тренером рассматриваем ошибки, и получается очень крутая тренировка (в прошлом году это очень помогло выиграть ЧМ в Самарканде). Вчера, 14 августа, заняла пятое место на FIDE Online Arena (аналог «Титульного вторника» у мужчин на Chess.com). Очень круто, что для девушек наконец-то сделали свой регулярный онлайн-турнир. Собираются хорошие составы, достойные призовые. Плюс можно накатывать свои дебюты, так что это еще и великолепная тренировка в боевых условиях.

Сейчас, к сожалению, вынуждена в основном играть в рапид и блиц. Для классики мне не хватает физической подготовки и здоровья.

— Готовы защитить титул чемпионки мира по блицу в декабре?

— Мы много готовимся с тренером. Плюс получаю неоценимую помощь от ДоброFON. Ребята очень сильно поддерживают в этом году со сборами, другими важными вещами. Так что буду очень стараться, но для начала надо получить визу в США. Недавно подалась на британскую визу, так как участвую в Global Chess League в октябре в Лондоне. Кстати, буду играть за команду Яна Непомнящего. Получилось сделать это довольно легко, учитывая, что британский визовый центр остался в Москве. За американской визой придется ехать в другую страну, но я не унываю. Надеюсь, что все получится.

— Томашевский рассказывал, что вы недавно чуть не обыграли Ханса Ниманна в «Титульном вторнике»?

— Так и есть (смеется). У меня была возможность сделать «вилку» и легко перекатать Ханса, но перемудрила и пропустила сильнейших ход. Честно, как уже говорила выше, для меня результат онлайн не так важен. Рассматриваю все эти турниры исключительно как тренировку, как повторение комбинаций. Ошибки порой более ценны, чем красивые победы.

— В итоге проиграли?

— Да, но было очень интересно. Правда, я «зевнула» ферзя.

— Что вообще думаете о Хансе? В последнее время он вживую обыгрывает многих сильных гроссмейстеров. А после недавней победы над Никитой Витюговым в Лондоне, ворвался в топ-20 в live-рейтинге.

— Честно, он неоднозначный игрок.

— Допускаете, что его опорочила корпорация Chess.com и Магнус Карлсен? Так говорит сам Ниманн.

— Дыма без огня не бывает. Все-таки к Ниманну много вопросов и от других шахматистов. Его игра периодически вызывает подозрения. Например, обо мне никогда в жизни такого сказать нельзя, потому что у меня есть характерный стиль. Довольно бескомпромиссный. Если взять любую мою партию, то видно, что играет живой человек. То же самое можно сказать про многих ребят и девушек.

— Ханс порой очень идеален?

— В этом и загвоздка. Партию со мной, которую мы обсуждали выше, он играл заметно ниже своего текущего рейтинга. А порой выдает такие шедевры, что закрадываются сомнения.

— А в целом что думаете по поводу хайпа вокруг молодого американца? Жесткие интервью, оскорбления коллег, готовящийся сериал про его жизнь.

— Бесспорно, это влияет на популярность шахмат, но я не уверена, что нам нужна такая популярность. Когда человек приходит с таким багажом негатива, мне это не очень импонирует. С другой стороны, сложно обвинять кого-то, если ты не знаешь наверняка.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Если Дин не восстановится, то матч за корону будет печальным зрелищем

— В апреле вы дебютировали в качестве колумниста «СЭ», комментируя ход и итоги турнира претендентов/претенденток. В первой же колонке вы назвали своим фаворитом Гукеша, который в итоге и выиграл мужской турнир. Как вам текущая форма молодого индийца?

— Внимательно смотрела все его партии в GCT. Понятно, что ему тяжело показывать новинки в дебютах, учитывая, что он готовится к матчу. Гукеш импровизировал. Шло тяжеловато, но уровень игры по-прежнему очень высокий. Поэтому мое мнение остается прежним. Если мы увидим вялого Дина, то это будет разгром.

Эксперты правы, когда говорят, что в статусе чемпиона ты должен много играть и доказывать свой уровень. Показать, что твоя победа была неслучайна. Лижэнь же провел всего несколько турниров в 2024-м, прятался. Понятно, что у него были проблемы со здоровьем, но для популяризации шахмат это плохой знак.

Если же мы увидим Дина в лучшей его версии или даже в той, когда он бился с Непомнящим в Астане, то будет очень классный матч. Если человек не восстановился психологически, то это будет печальное зрелище.

— Что скажете про наших молодых игроков?

— Мне очень приятно наблюдать их прогресс. Ваня Землянский здорово выступил на опене в Шардже, Рудик Макарян классно отыграл в Высшей лиге в Нижнем Новгороде. Есть еще много достойных ребят, но хвалить их пока рановато.

— Условный Макарян, Арсений Нестеров, Землянский, Артем Усков способны выйти на уровень Гукеша, Прагга, Эригайси, Абдусатторова?

— Если будут много работать над шахматами, то почему бы и нет. Но это очень сложный путь. Ты должен жить этим, посвящать им все свое время. Плюс шахматы — это не только работа с компьютером. Когда молодежь не читает шахматную литературу и говорит, зачем это нужно, то это вызывает легкий шок. На мой взгляд, наследие советской шахматной школы — огромный кладезь знаний, которые могут помочь в самый критический момент.

— У вас есть настольная книга, к которой возвращаетесь время от времени?

— Их много. Например, все книги Бориса Гельфанда. Выдающиеся работы. Из новинок индусы сейчас выпускают много классной литературы. Мое поколение до сих пор молится на книги Марка Дворецкого. Спрашиваю у молодежи, изучали ли они творчество Дворецкого, и они отрицательно качают головой. Это расстраивает. Хотя Марк Израилевич был невероятным аналитиком. Плюс моя настольная книга в детстве — учебник Александра Котова «Как стать гроссмейстером». Не надо ничего изобретать, все уже изобретено.