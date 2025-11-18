Шахматы
Сегодня, 15:00

«Печальный день для шахмат». Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира в Испании

Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Егор Сергеев
корреспондент
Российская шахматистка Александра Горячкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Россиянки все равно выступят в нейтральном статусе.

Федерация шахмат Украины подала апелляцию против участия России в женском командном чемпионате мира, который проходит в Испании с 18 по 24 ноября. Это первый международный турнир с 2021 года, на который наша команда получила допуск.

Протест украинской делегации

Как сообщает Chessdom, украинская сторона подала протест 17 ноября на техническом совещании перед стартом турнира. Источник опубликовал у себя копию документа, подписанного руководителями делегации.

Дарья Чарочкина.«Знакома с творчеством Корчного, но стиль создаю свой». Чарочкина — об игре в очках, проблеме читерства и личном прогрессе

Вице-президент Федерации шахмат Украины Владимир Ковальчук заявил: «Украинская делегация подала апелляцию против участия женской сборной России в чемпионате мира по шахматам в Линаресе. Мы, находясь здесь, написали апелляцию и официально ее зарегистрировали, ведь эта федерация незаконно участвует здесь под прикрытием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича!»

Судя по всему, апелляция осталась без удовлетворения. В день начала соревнований тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен написал в соцсетях: «Сегодня печальный день для шахмат. России удалось прорваться через международные санкции — сегодня в Испании они сыграют на чемпионате мира среди женщин».

Катерина Лагно.
Фото Федерация шахмат России

Возвращение России на мировой форум

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021-м россиянки выиграли турнир, но на следующие соревнования не попали из-за запрета выступать под эгидой ФИДЕ.

В этом году Международная шахматная федерация допустила российских шахматисток в нейтральном статусе.

Анна Шухман.Шухман побила рекорд Горячкиной. Победила на заказ и выиграла Суперфинал в 16 лет

По словам исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева, команда приехала в Испанию в статусе фаворита. «Нам удалось собрать всех сильнейших — отказов не было, все с огромным желанием и благодарностью приняли вызов в сборную. Понятно, что легкой прогулки не будет: соперницы сильные — Китай, США, Казахстан и другие. Но главный конкурент нашей команды — мы сами. Ждем повторения успеха 2021 года», — приводит его слова ТАСС.

На турнире Россию представят: Александра Горячкина (рейтинг 2540), Катерина Лагно (2517), Полина Шувалова (2472), Леа Гарифуллина (2458), Анна Шухман (2418) и Ольга Гиря (2390).

Как проходят соревнования

В чемпионате мира участвуют 12 команд, разделенные на две группы. В каждой группе проводится круговой этап из пяти туров. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные.

В группе А вместе с Россией оказались команды США, Испании, Казахстана, Азербайджана и Перу. Соревнования продлятся до 24 ноября.

Шахматы
Александра Горячкина
Анна Шухман
Екатерина Лагно
Ольга Гиря
