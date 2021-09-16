Разорвал письмо Госдепа и плюнул на его обрывки. Как Бобби Фишер из гения шахмат стал гением эпатажа

Последние годы жизни одиннадцатого чемпиона мира по шахматам — сплошная боль.

В прошлом году сериал «Ход королевы» был одним из самых рейтинговых по обе стороны океана. Все персонажи сериала — вымышленные, но собирательным прототипом главной героини Бет Хармон был Бобби Фишер, величайший шахматист XX века. Правда, последние годы его жизни сопровождались крупными скандалами. Обыграв Бориса Спасского в Рейкьявике и став чемпионом мира в 1972 году, американец так и не провел больше ни одной турнирной партии. Чем же занимался шахматный гений более 35 лет?

1972: American chess grandmaster Bobby Fischer playing Russian champion Boris Spassky in the most publicized world title match ever played pic.twitter.com/JMBvaFJXAp — Sports & Betting History (@CDCHistory) September 11, 2021

Сорвавшийся матч с Карповым

Следующий матч на первенство мира планировался на Филиппинах весной 1975 года. Соперником Фишера должен был стать 23-летний советский гроссмейстер Анатолий Карпов, впервые принявший участие в матчах претендентов и неожиданно одержавший победу. Фишер выдвинул ФИДЕ длинный перечень требований по регламенту и организации матча, в том числе — изменить формулу соревнования: без лимита общего числа партий, до 10 побед, при счете 9:9 чемпион сохраняет звание. В результате тяжелых переговоров прийти к соглашению так и не удалось.

— Жаль, что сорвалось, — рассказывал «СЭ» Анатолий Карпов. — Хотя мы встречались для переговоров трижды. Последний раз — в Вашингтоне. 1977 год. Там фактически ударили по рукам. Зашли в филиппинское консульство. Кампоманес, президент ФИДЕ, отыскал машинистку, которая отпечатала все, о чем условились. Мы уже ручки взяли, чтобы подписать соглашение. Но в последний момент Фишер отказался. Позже переговоры возобновились через Лотара Шмида, который был судьей на матче Фишера со Спасским и с той поры сохранял с Бобби теплые отношения. Я еще активно оставался в шахматах, Фишер смотрел, но давно не играл... Наконец я предложил — ну давай в твои шахматы, фишеровские. Тоже не откликнулся. Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нем бродила.

Person of the Day. Robert Fischer (1943-2008). Photo: Philippe Halsman https://t.co/LEjkn3GgbC pic.twitter.com/liCv2oKSX3 — Chess Federation of Russia (@ruchess_eng) March 9, 2018

Фишер так и не вернулся в официальные шахматы. Играл он редко, исключительно неофициальные партии. Сообщалось о переговорах с Энрике Мекингом, Светозаром Глигоричем, Виктором Корчным, Яном Тимманом и Питером Байасасом, но во всех этих случаях до матчей дело не дошло.

Бобби Фишер. Фото Getty Images

Тюрьма и запрет на въезд в США

В 1981 году Фишер попал в первую скандальную историю, не связанную с шахматами. В США экс-чемпиона арестовала полиция по подозрению в ограблении банка, приняв за находившегося в розыске грабителя. Фишер вырывался, крича, что он чемпион мира по шахматам, в результате полицейские его избили. Через два дня обвинения в ограблении были сняты и Фишера освободили, но присудили штраф в тысячу долларов за порчу имущества тюрьмы и неподчинение полицейским. После этих событий вышла книга Фишера «Меня мучили в тюрьме Пасадены», где он описал свое пребывание в заключении.

В конце 1980-х годов он познакомился по переписке с 18-летней венгерской шахматисткой Зитой Райчани, через некоторое время переехал к ней в Будапешт и жил там, избегая общения с журналистами. Про Бобби уже практически забыли, когда в 1992 году югославский банкир Ездимир Василевич предложил Фишеру организовать коммерческий матч-реванш с Борисом Спасским на острове Свети-Стефан. Экс-чемпион неожиданно согласился. Призовой фонд составил 5 миллионов долларов.

Sveti Stefan, a small island on the Adriatic coast of Montenegro, was the site of the 1992 match between Bobby Fischer and Boris Spassky. This fine photograph was taken during the match by Jerry Cooke (who also had the opportunity to photograph the two world champions in 1972). pic.twitter.com/pa5msKnPoq — Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) May 4, 2021

Еще до начала матча Фишеру пришло письменное уведомление от Госдепартамента США о том, что участие в матче на территории Югославии нарушает международное эмбарго (бойкот Югославии, объявленный США) и Фишеру за этот матч грозит до 10 лет тюрьмы. На предматчевой пресс-конференции Фишер демонстративно разорвал письмо и плюнул на его обрывки со словами: «Я заставил людей поверить, что Штаты — интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди, а они вместо благодарности разорили меня, унизили меня, плюнули на меня. И я отвечаю им тем же».

— Фишер пообещал, что сыграет второй матч, — и сдержал слово, — рассказывал в интервью «СЭ» Борис Спасский. — Сначала Бобби нацеливался на Испанию. В моем архиве сохранился факс, что главным организатором выступит Луис Рентеро, основатель турнира в Линаресе. Потом банкир Василевич предложил условия поинтереснее. В 1992-м отправились на остров Свети-Стефан. Где наверху стояли югославские пушки, внизу — американский флот. По ночам, говорят, высаживались водолазы. Но на военный антураж старались не обращать внимания.

— Почему Фишер к вам относился тепло?

— Я его понимал. Сочувствовал. Хотя всех советских гроссмейстеров он называл агентами КГБ. Ненавидел коммунистов, евреев...

— При этом сам еврей.

— По материнской линии. Но считал себя немцем.

Boris Spassky and Bobby Fischer analyzing one of their games from the 1992 match in Sveti Stefan (@AP Archive). pic.twitter.com/Y98gFTp1fQ — Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) April 8, 2021

Фишер вновь выиграл у Спасского (10:5), но ему нельзя было возвращаться в США. Помимо обвинения в нарушении эмбарго Югославии, ему предъявили претензии за неуплату налогов в течение 16 лет. Фишер вернулся в Венгрию, хотя его личная жизнь с Райчани продолжалась недолго. В 1994 году Зита ушла от звездного гроссмейстера.

Приветствовал теракт 11 сентября

С 1996 года Фишер стал чаще появляться в СМИ, как правило, с резкими выпадами в адрес США и евреев. В 1999 году его выступление в венгерском радиоэфире было прервано ведущим, так как состояло исключительно из ругательств. Последними из попавших в эфир слов были: «Эти грязные ублюдки, придумавшие никогда не существовавший холокост, теперь пытаются захватить весь мир...» Ещё в одном из своих радиовыступлений Фишер заявил: «Америка находится под полным контролем евреев. Все начальство — евреи, тайные евреи или цээрушные крысы, которые на евреев работают. Госсекретарь и министр обороны — пархатые жиды. Посмотрите, что они натворили в Югославии».

— Фишер был очень странным, — вспоминал в «Разговоре по пятницам» знаменитый шахматист, чемпион СССР 1954 года Юрий Авербах. — Ему кругом чудились враги — к примеру, искренне верил, что большевики мечтают его отравить. Был жутким антисемитом, хотя его мать — еврейка. Но и свою же Америку ненавидел. После трагедии 11 сентября выступил по филиппинскому радио, приветствуя атаку террористов. Сказал: так, мол, американцам и надо, давно заслужили. То, что Бобби не совсем адекватен, я понял давным-давно. Еще на Кюрасао.

— Что стряслось?

— В разгар турнира объявили перерыв — пригласили шахматистов на островок Сен-Мартен. Каждого поселили в отдельном бунгало. Как-то заглянул я к Бобби, а он в эту секунду обнаружил на полу сороконожку. Видели бы вы, с каким воплем и перекошенным от ярости лицом Фишер ее топтал!

— Он хоть употреблял?

— Спиртное не переносил. Пил сок да молоко.

— Какая черта Фишера вас особенно раздражала?

— Капризность, ощущение вседозволенности. Бобби считал, что ему можно все. Узнал, что гроссмейстер Решевский, человек религиозный, соблюдает шабат и в турнире претендентов ему разрешают играть по субботам после захода солнца. Остальные за доску садились строго по расписанию. Тогда Фишер вступил в какую-то секту, кажется, адвентистов седьмого дня, и тоже потребовал себе послабления. Но если Решевский в шабат не выходил из номера, то Фишер по субботам как ни в чем не бывало разгуливал по залу.

Бобби Фишер. Фото Getty Images

Новое заключение и смерть

В последние годы жизни Фишер жил в Японии со своей старой подругой Миёко Ватаи, японской шахматисткой, с которой он познакомился еще в 1970-х годах. В 2000 году Фишер даже был в Америке. Он приехал туда нелегально, через Канаду, на похороны сестры. Хотя на нем оставались все прежние обвинения, спецслужбы ничего не предприняли.

В декабре 2003 года Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. Сам Бобби узнал об этом лишь в июле 2004 года, когда при попытке вылететь из Японии на Филиппины он был арестован за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов. Несмотря на давление общественности (в защиту Фишера выступили многие звезды спорта и шоу-бизнеса), он провел в заключении восемь месяцев.

By the time I'm 35 I want to look like and be as volatile as Bobby Fischer as an old man (without the anti-semitism of course) pic.twitter.com/zOz8vt73hX — Mike (@BigPoppa_Love) June 20, 2019

Сербия и Черногория, Германия и Исландия заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, и в марте 2005 года он был депортирован в Исландию. Перед вылетом из Японии Фишер сказал журналистам, что считает свой арест политическим, персонально обвинив президента США Джорджа Буша и премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. «Они должны быть повешены как военные преступники», — заявил американский шахматист.

После депортации из Японии Фишер жил в Рейкьявике. В ноябре 2007 года он был госпитализирован с диагнозом «почечная недостаточность». Фишеру предлагали операцию, но он отказался. Этот недуг, видимо, и послужил причиной его смерти, последовавшей 17 января 2008 года.

— Его сгубили проблемы с почками, — объяснял «СЭ» Борис Спасский. — Нужно было сделать две нехитрые операции, но Фишер отказался. Не доверял врачам, боялся, что на столе его зарежут. Он и меня отговаривал.

— Это когда?

— В 1977-м в Рейкьявике. Я играл четвертьфинал претендентов с Властимилом Гортом. В конце матча скрутило так, что около гостиницы потерял сознание. В госпитале выяснилось — аппендицит. Фишер навел справки, позвонил. Шептал в трубку: «Ни в коем случае не соглашайся оперироваться!» — «Бобби, я ничего не боюсь. Нет оснований кого-то подозревать. Клиника солидная, врач говорит по-русски...»

— Были на похоронах Фишера?

— Не смог вырваться — возражала моя французская жена. Позже, заехав в Рейкьявик, положил цветы на могилу. Фишер заранее расписал — где должны похоронить, какая будет музыка звучать, кто может проводить в последний путь. Из шахматистов в его списке были трое — Андре Лилиенталь, Лайош Портиш да я.

EL MAL EJEMPLO: La Gran Maestra, Hou Yifan (China ??) posa de forma «fashion», luciendo diferentes atuendos — ?hac?an falta 2 fotos? — y posando para la c?mara, en un lugar que merece respeto como es el sitio de descanso de los restos de Bobby Fischer ?? en Selfoss (Islandia ??). pic.twitter.com/AehtZMOEU7 — Christian CDL (@Chris_BCBA) September 8, 2021

Таких в России называют «не от мира сего»

В хороших отношениях Фишер был и с экс-президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. Встречу с одиннадцатым чемпионом мира Илюмжинов считает одной из самых значимых в своей жизни. Приятно, что этому событию отчасти поспособствовал и «СЭ».

— Для меня Бобби Фишер — гений человечества, — рассказывал шахматному обозревателю «СЭ» Юрию Васильеву Кирсан Илюмжинов. — Шахматы — божественная игра, которая пришла к нам из других цивилизаций. И Фишер настолько овладел этой игрой, что пройдя по 64 клеткам жизни, почувствовал необходимость ухода. Встреча с Фишером для меня стоит в одном ряду с первой встречей с далай-ламой, папой римским, Святейшим патриархом, бабой Вангой.

— В вашем интервью в ранге президента ФИДЕ вы мне сказали, что хотели бы встретиться с Фишером, а я рассказал вам, что он не намерен встречаться «с советскими», пока ему не отдадут долг за пиратски изданную книгу. Вы спросили: «А каков долг?» Узнав, что, по мнению Фишера, ему должны 100 тысяч долларов, отреагировали мгновенно: «Ну так я отдам ему долг от имени СССР!» И попросили написать об этом в «СЭ»...

— Газетную вырезку переслали Лилиенталю, а тот показал ее Фишеру... Да, да! «Спорт-Экспресс» сыграл важную роль в том, что моя встреча с Фишером состоялась! Буквально через пару недель после того интервью мы с Фишером сидели на квартире у Лилиенталя, пили водку, закусывали ее калмыцкой черной икрой, и Бобби со слезами на глазах говорил: «Всю жизнь меня обманывали, и вот теперь впервые вернули то, что мне должны!»

Никогда не забыть, как он провожал меня в аэропорту Будапешта — в бейсболке и с авоськой, из которой торчали небрежно завернутые пачки долларов. Такой трогательно нескладный... Гений шахмат. Гений человечества. Таких у нас в России называют «не от мира сего».

Восхищение Кирсана Николаевича американским гроссмейстером понятно. Что было бы с шахматами, не появись в них Бобби? К 1972 году мир уже более двух десятилетий наблюдал за победами гроссмейстеров из СССР, и миру это успело изрядно надоесть. Без Фишера интерес к игре мог бы упасть до нуля. Требования американца улучшить условия проведения соревнований, в частности оградить шахматистов от шума зрительного зала и вспышек фото- и видеокамер, тогда казались чудачеством, сейчас — необходимостью. До 1972-го призовой фонд матча на первенство мира не превышал 10 тысяч долларов, Фишер же заявил, что лучшие шахматисты должны зарабатывать не меньше лучших боксеров, а он сам — не меньше Мохаммеда Али. В итоге в Рейкьявике на кону была уже четверть миллиона. Не случайно еще один шахматный бунтарь, вышедший из ФИДЕ Гарри Каспаров, назвал как-то Фишера «революционером, чья революция еще не закончилась».

Сам Бобби также ставил себя выше всех в шахматной иерархии: «Играй я с Богом, была бы ничья. Впрочем, не знаю, как бы Бог ответил на мой ход 1. e2-e4. На этот вопрос ответ, возможно, уже получен.