Яну не хватило одного суперточного хода, чтобы создать серьезные проблемы Карлсену.

Матч за звание чемпиона мира. 5-я партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Общий счет — 2,5:2,5

Как и в первой и третьей партиях, где у Яна Непомнящего были белые фигуры, соперники разыграли испанскую партию. Чемпион мира первым свернул в сторону с линии, проверявшейся в третьей партии, но и здесь претендент продемонстрировал очень глубокую домашнюю подготовку и захватил инициативу. Партия протекала с небольшим, но неприятным давлением белых. Чемпиону мира пришлось вести пассивную оборону без малейших шансов склонить чашу весов на свою сторону. Впрочем, и белым было непросто пробить прочные оборонительные рубежи соперника. Постепенно Магнус Карлсен решил все проблемы защиты. Позиция уравнялась, и на 43-м ходу соперники согласились на ничью.

Итоги пятой партии чемпионского матча «СЭ» подвел восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира-2011, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Петр Свидлер.

And it's another draw.?

A free day tomorrow, and in Game 6 on December 3 Magnus Carlsen will have White. #CarlsenNepo pic.twitter.com/2RgLaEH2yR — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 1, 2021

У Яна была позиция, которая требовала суперточности

— Ваши впечатления от пятой партии?

— Я комментировал сегодня с Владимиром Крамником, который понимает шахматы лучше меня. Мы оба были поражены, насколько пассивную позицию Магнус выбрал для защиты, но очевидно, что он прекрасно понимал, что в итоге у него все будет в порядке.

Мне кажется, что был момент сразу по выходу из дебюта, в районе 19-20-го хода, где Ян мог доставить больше проблем чемпиону, но это был очень короткий отрезок. Непомнящий сделал буквально один неточный ход, и этого хватило, чтобы большой кусок перевеса испарился. Причем это была не ошибка, а легкая неточность. Позиция была хорошая, но требующая максимально точной игры на каждом ходу.

Запас прочности у черных такой, что им надо чуть-чуть вздохнуть, и дальше уже будет крайне трудно чего-то добиться. Ян это понимал. Ход, который я условно критикую, он сделал небыстро. Понимал, что надо подумать и по возможности принять правильное решение. Позиция — сложная, ход, который он сделал, — логичный, но не оптимально сильный. После этого Магнус защищался очень хорошо.

— То есть со стороны нашего гроссмейстера не было перестраховки?

— Точно нет. Просто бывают позиции, которые требуют от тебя суперточности.

— Тем не менее мы видели, что Ян был очень расстроен этой ничьей... Все-таки он был уверен, что имел голевой момент?

— Когда ты получаешь такую позицию на выходе из дебюта, конечно, тебе хочется поставить побольше проблем сопернику. Но, по-хорошему, я не думаю, что после глубокого анализа Ян будет корить себя. Особенно ему ругать себя не за что. Он не допускал чудовищных ошибок. Очевидного голевого момента не было. Просто это матч на первенство мира, и в нем не хочется разбрасываться даже полумоментами. Повторюсь, это не тот случай, что надо рвать на себе волосы.

Magnus Carlsen: «Obviously I am not thrilled with the game. Unless you count Ra2-Ra1 at the end, I did not make a single active move, that's not ideal. But the result is fine.» #CarlsenNepo pic.twitter.com/5BxRbwd3VZ — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 1, 2021

Постепенно все идет к тому, что первая выигранная партия станет решающей

— 20 ничьих подряд в чемпионском матче — нормальное явление или что-то идет не так?

— Многовато. Понятно, что в этом есть некий выброс дисперсии. Не сказать, что не могло быть иначе. С другой стороны, это матч на первенство мира. Ситуация, в которой два очень сильных шахматиста играют друг против друга после кропотливой полугодовой подготовки. В рамках которой они дотачивали дебютный репертуар, ставили все максимально на хорошую ногу. Безусловно, все хотят, чтобы было повеселее, но и не сказать, что это невыносимое и отвратительное зрелище.

— Есть мнение, что победителем матча станет тот, кто выиграет первую партию. Согласны?

— Не могу отчетливо говорить, что точно так и будет, но постепенно к этому все идет. Чем дольше идет вязкая игра, когда никто не может выйти вперед, тем большая вероятность, что первая победа настолько дисбалансирует обстановку в матче, что отыграться после этого будет крайне тяжело.

В четверг — 2 декабря — на матче выходной день. Шестая партия состоится в пятницу. Белые фигуры будут у Карлсена.