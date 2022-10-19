«Неуважение достигло своего пика». Ниманну сломали фигуру короля, но он все равно выиграл

Американского гроссмейстера преследуют неприятные истории.

В предпоследнем туре чемпионата США Ханс Ниманн одержал третью победу подряд — черными над Самуэлем Севяном (и теперь может попасть в топ-3 по итогам последнего игрового дня). Правда, все обсуждают не очередной успех 19-летнего обидчика Магнуса Карлсена, а инцидент, который случился во время партии. В развязке Севян неожиданно поднял с доски короля Ниманна и, казалось, намеренно сломал фигуру соперника. Ниманн запротестовал и потребовал вернуть своего короля. Самуэль это сделал, но поставил на другую клетку. В дело пришлось вмешаться арбитру.

В интервью после игры Ниманн объяснил, что между игроками возникло недопонимание. «Шпилька [фигуры] короля отвалилась, так что он просто поднял ее и пытался склеить, но я был немного раздражен, потому что эти манипуляции были в мое время». Хотя, если внимательно посмотреть видео, сложно сказать, что Самуэль действительно хотел восстановить фигуру. Вроде бы с ней все было нормально.

Сильное давление

Лидер турнира, вице-чемпион мира Фабиано Каруана, который ранее назвал первенство США по шахматам 2022 года «чемпионатом неуважения 2022 года», тоже сомневается, что Севян действовал из благих побуждений: «Неуважение только что достигло своего пика. Сэм обезглавил короля Ханса», — написал Каруана в своих социальных сетях.

Сам Севян отказался комментировать свои действия. Ниманн же, отвечая на вопрос о турнире, отметил, что ему крайне сложно играть под давлением, которое он чувствует с первого дня нахождения в Сент-Луисе.

«Как я уже говорил во время Кубка Синкфилда, мне приходится играть в шахматы в уникальных или нестабильных условиях, — отметил гроссмейстер. — Чрезвычайно сложных. Но я думаю, что после того, как я проиграл три партии [на чемпионате США] как идиот, я понял, что не выиграю турнир, поэтому немного расслабился. И я также понял, что действительно ненавижу так много проигрывать. Это не дает мне спать по ночам, а я хочу спать. Поэтому решил лучше играть в шахматы».

Также Ниманна спросили, что он думает о том, что ко всем его партиям сейчас пристальное внимание: «Никаких проблем, но я не хочу доставлять удовольствие людям, которые наслаждаются моими поражениями. Буду чаще выигрывать», — сказал он.

В последнем туре Ханс сыграет белыми с Эвондером Ляном, который сейчас идет на третьем месте и опережает Ниманна на 0,5 очка. В случае победы у Ханса появятся шансы закончить дебютный чемпионат США в тройке призеров. За победу же поборются Каруана (в последнем туре играет с Левоном Ароняном белыми) и Рэй Робсон (белыми с Джеффри Сюном).

Новое поколение заканчивает борьбу

Яркая развязка ждет любителей шахмат и на The Aimchess Rapid. Во вторник вечером разборка между Доммараджем Гукешем и Рихардом Раппортом затянулось до полуночи. Первая партия осталась за 16-летним вундеркиндом из Индии, вторая — за участником последнего турнира претендентов. А вот в третьей партии все клонилось к ничьей (и тай-брейку), но Раппорт непостижимым образом выгрыз победу на 167-м ходу.

В полуфинале Раппорт сыграет с Шахрияром Мамедьяровым, который демонстрирует великолепную форму в последнее время. В рамках этого турнира он уже обыграл Карлсена, Аниша Гири, Пентала Харикришну и того же Раппорта (у венгра есть шанс взять реванш). В четвертьфинале же Шах переиграл Нодирбека Абдусаторова. Азербайджанский гроссмейстер сумел выиграть первую партию, а оставшиеся три свести вничью. Причем довольно уверенно. У действующего чемпиона мира по рапиду не было реальных шансов.

В другом полуфинале сойдутся Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда, выигравший предварительную часть The Aimchess Rapid. В четвертьфинале поляк взял две партии из трех у Видита Гуджрати, а Магнус легко одолел другого индуса Андржуна Эригайси. После красивой ничьи в первой партии вторая и третья остались за норвежцем. Таким образом, первый раунд плей-офф не преодолел ни один из гроссмейстеров нового поколения.