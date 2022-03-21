Карякин пропустит турнир претендентов-2022. ФИДЕ наложила на него шестимесячную дисквалификацию

В большой спорт вновь вмешалась большая политика.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступает в силу с сегодняшнего дня — 21 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Таким образом, Сергей пропустит свой четвертый турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Ранее уроженец Симферополя выиграл ТП-2016 в Москве (получив право сыграть чемпионский матч с Магнусом Карлсеном), а также занимал второе место в Ханты-Мансийске-2014 и третье место в Берлине-2018.

Сергей Карякин. Фото ФШР, Этери Кублашвили Этери Кублашвили

В одной лодке

— Узнал о своей дисквалификации из интернета, — отметил в интервью «СЭ» Сергей Карякин. — Я ожидал, что это случится, только потому, что ФИДЕ в последнее время ориентируется на МОК. Все сейчас по максимуму банят российских спортсменов и просто не дают им участвовать в своих турнирах. Хотя я прошел очень сложный и тяжелый отбор, чтобы отобраться на турнир претендентов-2022. Если бы я сумел выиграть этот турнир в Мадриде, как я делал раньше, то я бы вышел на матч с Магнуссом Карлсеном. Я могу это сравнить с Олимпиадой, где многим нашим уважаемым спортсменам не давали выступать под всевозможными предлогами. Теперь мы все в одной лодке. Я понимаю и разделяю их боль.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал спецоперацию России на Украине. На следующий день ФИДЕ осудила 32-летнего россиянина за публичное оглашение политической позиции, открыв в отношении гроссмейстера дисциплинарное дело. Сам Карякин не сомневался, что комиссия по этике ФИДЕ вынесет ему максимально строгое наказание: «У меня нет никаких иллюзий насчет решения так называемой комиссии по этике ФИДЕ, которая состоит из людей бесконечно далеких от мира шахмат. Скорее всего, меня отстранят от единственной возможности выйти на матч на первенство мира и не дадут возможности сыграть в турнире претендентов. Только потому, что я из России и поддерживаю своего президента и свою страну», — написал гроссмейстер в своем Telegram-канале.

В итоге этот прогноз сбылся. Карякину запретили участвовать в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в ближайшие шесть месяцев. С сегодняшнего дня. Таким образом, дисквалификация россиянина закончится 21 сентября. А значит, он точно пропустит турнир претендентов-2022 в Мадриде, на который отобрался по спортивному принципу, когда дошел до финала Кубка мира-2021.

Не помогло даже то, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович.

— С одной стороны, мне хочется спустить всех собак на Аркадия Владимировича, сказать, что он виноват, — поделился своими мыслями с «СЭ» Сергей Карякин. — С другой стороны, я буду объективен. Он возглавляет международную федерацию, но при всем желании ничего не может сделать. Там много делегатов, комиссий, которые это все решают. В основном там все иностранцы. Да, я обижен на Дворковича в том числе. Но не буду говорить, что я никогда с ним не поздороваюсь. Он много сделал для шахмат.

Теймур Раджабов. Фото Global Look Press

Карякин теперь поможет Раджабову

Более жесткое мнение о работе ФИДЕ высказал российский гроссмейстер и один из главных популяризаторов шахмат в России Сергей Шипов. Он стал единственным, кто публично поддержал позицию Карякина.

— ФИДЕ просто превратилась в политическую игрушку, — отметил «СЭ» Сергей Шипов. — Конечно, им невыгодно поддерживать российских гроссмейстеров. Они же не будут рисковать международной шахматной площадкой ради наших ребят. Дисквалификация Карякина — одно из самых позорных решений за всю историю шахмат. Человек честно прошел отбор на турнир претендентов, а его нагло снимают с пробега из-за политических моментов. Печально осознавать, что президентом ФИДЕ является Аркадий Дворкович. До этого казуса я положительно отзывался о его работе. Думаю, что грядут большие перемены, он не останется у власти.

Отметим, что на турнире претендентов-2022 сыграют Алириз Фируджа и Фабиано Каруана (победитель и финалист «Большой швейцарки»), Ян Непомнящий (как претендент на корону), Ян-Кшиштоф Дуда (победитель Кубка мира-2021) и Теймур Раджабов (победитель Кубка мира-2019). Азербайджанский гроссмейстер отказался играть на турнире претендентов-2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге получил wildcard от ФИДЕ на следующий претендентский турнир. Имена еще двух участников станут известны по итогам трех этапов «Гран-при ФИДЕ» в начале апрель.

Не исключено, что Карякин вновь будет помогать своему другу Раджабову готовиться к ТП (как и два года назад). В решении комиссии по этике ФИДЕ было подчеркнуто, что Карякин не имеет права участвовать в рейтинговых турнирах только в качестве игрока.

Ранее ФИДЕ приняла решение о том, что российские и белорусские шахматисты на международных турнирах под эгидой ФИДЕ могут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна.