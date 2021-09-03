Последняя проверка в Ставангере

На крупных соревнованиях в Норвегии пройдет репетиция матча на первенство мира.

В норвежском городе Ставангер стартует очередной супертурнир. Из-за ковидных ограничений он был перенесен с мая и теперь пройдет с 7 по 18 сентября. На этот раз состав участников сокращен. Вместо десяти гроссмейстеров выступят шесть. В заявке двое россиян — Ян Непомнящий и Сергей Карякин. Напомним, что в ноябре состоится матч за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Непомнящим. Ставангер станет последней очной встречей двух выдающихся шахматистов перед титульным поединком. Дуэль обещает быть интересной.

Интрига

Турнир в Ставангере проводится с 2013 года. Первые два соревнования выиграл Сергей Карякин. Карлсену удавалось победить на родной земле трижды. По разу успех праздновали Топалов, Аронян и Каруана. Сейчас, конечно же, главной интригой станет противостояние между чемпионом мира и претендентом. Карты перед матчем раскрывать никто не будет, но не думаю, что кто-то из гроссов станет отбывать номер. При этом почему-то кажется, что обе классические партии между Магнусом и Яном завершатся быстрым миром. Ставангер — это, конечно, здорово, но корона дороже.

Карякину очень хочется оформить в Норвегии хет-трик. Сергей только что великолепно выступил на Кубке мира, дойдя до финала и оформив путевку в следующий кандидатский форум. С учетом того, что у вице-чемпиона планеты давно не было больших побед, Ставангер для него — прекрасный шанс поднять самооценку. Вообще, не вижу ни одного шахматиста из списка участников, которые не могли бы побороться за первый приз, за исключением второго норвежца Тари (в Ставангер всегда приглашают еще одного скандинавского гроссмейстера), который уступает соперникам в классе.

Новоиспеченный француз Фируджа (Алиреза отказался от иранского гражданства и получил французский паспорт) с каждым годом все больше заявляет о себе. Азартный венгр Раппорт пусть и не так стабилен, но своей непредсказуемой игрой может поставить в тупик любого соперника. Понятно, что для болельщиков основная интрига — это битва Непомнящего и Карлсена, но никто из них не будет показывать даже краешка своей подготовки. И если даже один из участников чемпионского матча победит в этой очной дуэли, это мало что будет значить.

Карякин соскучился по победам

Перед турниром удалось связаться с двукратным победителем турнира Сергеем Карякиным.

— Конечно, прежде всего здорово, что нам удается поиграть в живые шахматы, — сказал участник чемпионского матча 2016 года. — Из-за пандемии и ограничений приходилось биться в интернете, а это совсем не мое. Предпочитаю выяснять отношения за доской. Моей первостепенной задачей на этот год было попадание в турнир претендентов — удалось ее решить в первом же отборе. Жаль, что не выиграл второй раз Кубок мира. Но перед финалом с поляком Яном-Кшиштофом Дудой сильной отравился, и сил просто не осталось. Здорово, что опять буду сражаться за корону, но осадок от двух партий с Дудой, конечно же, остался (первую белыми Карякин быстро завершил вничью, вторую — проиграл. — Прим. «СЭ»).

— Что касается Ставангера, — продолжил гроссмейстер, — то, конечно, хотелось бы победить. Я первенствовал здесь два раза, и очень бы хотелось сделать это в третий раз. Состав участников, как всегда, очень мощный, но нам не привыкать. Интересно будет сразиться в два круга. Уж точно будет много интересных битв и с Магнусом, и с Непомнящим. Кстати, интересно, что мы втроем все 1990 года рождения. Помню, детьми пророчили, что будем бороться за титул. Я один матч уже провел, теперь болеем за Яна.

Norway Chess.

Состав участников:

Магнус Карлсен (Норвегия), Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия), Алиреза Фируджа (Франция), Сергей КАРЯКИН (Россия), Арьян Тари (Норвегия).

Регламент.

Шахматисты сразятся в два круга классическим контролем. Уже по традиции в таком турнире, если любая длинная партия завершится вничью, ее участники поменяются цветами и сыграют «Армагеддон», чтобы определить победителя.