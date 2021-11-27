«Уверен, что оба уже с нетерпением ждут следующей партии». Вторая партия Карлсена и Непомнящего была огненной

Посетивший Дубай Гарри Каспаров, наверняка, оказался доволен увиденным.

Матч за звание чемпиона мира. Вторая партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5

Общий счет матча — 1:1.

Субботним утром место проведения матча на первенство мира посетил шейх Нахьян Мабарак Аль-Нахаян, член кабинета министров, министр толерантности и сосуществования и генеральный комиссар «Экспо-2020». Вместе с ним приехал и пообщался с членами оргкомитета матча знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров.

Магнус играет агрессивно, Ян блестяще держится

13-го чемпиона мира наверняка порадовала вторая партия. Соперники пожали друг другу руки, согласившись на ничью после 58 ходов. Они растянулись почти на четыре с половиной часа. По ее окончанию Ян был расстроен, Магнус — нет. Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев считает, что у россиянина был шанс выиграть. Шанс на результативный исход был и у Карлсена.

После неожиданного дебюта белые пожертвовали качество и пешку, однако их конь пробрался на d6, сковав силы черных. Особенно пассивен былслон Непомнящего, ограниченный собственными пешками. Чтобы освободить фигуры и разменять слона, Ян отдал сначала одну пешку, а потом и вторую. В дальнейшей борьбе Магнусмог поставить перед соперником более серьезные проблемы, однакопоторопился форсировать игру. Ян вернул лишнее качество, наконец-то разменяв назойливого коня d6. Через несколько ходов с доски ушли и ферзи, а ладейный эндшпиль с тремя пешками у белых против двух у черных на одном фланге был абсолютно ничеен.

— Во второй партии накал борьбы был гораздо выше, чем в первой? Можно сказать, что сегодня уровень борьбы на 100% соответствовал уровню чемпионского матча? — вопрос Владимиру Федосееву.

— Вчера тоже была настоящая война. Просто она была менее масштабна. Во второй же партии была битва невероятного накала. Это именно то, что мы ждем от этого матча. Нестандартных материальных соотношений, выяснения отношений в позициях, которые совершенное невозможно понять. Которые носят очень сложный характер.

Было ясно что Магнус попробует максимально агрессивно играть именно в начале матча. Норвежец продолжает эту стратегию, но пока Ян блестяще держится. И сегодня если бы он не соблазнился заманчивой идеей c4-c3, ...bc, bc, которая была бы по-своему очень интересной задумкой. Если бы он оставил пешку на c4 и нашел другой ход g6, то думаю, уже сегодня россиянин мог бы праздновать первую победу.

Ян Непомнящий. Фото AFP

У игроков много физических сил, они прекрасно подготовлены

— Что скажите про сегодняшний дебют чемпиона мира?

— Очень интересный (Карлсен начал ходом ферзевой пешки, — «СЭ»). Магнус применил новую идею, в результате которой с первых ходов возникла страшно напряженная борьба. Он пожертвовал пешку. Возможно, это часть его стратегии. Получать позиции, в которых он является активной стороной.

— Завтра Непомнящий играет белым цветом. Высоки шансы на успех?

— Вторая партия закончилась довольно рано, и они уже могут спокойно подготовиться к третьей. Ян, наверняка, применит новый дебют. У него явно ни один вариант, ни одна система, чтобы усложнить жизнь чемпиону. У Непомнящего хорошие шансы завтра подойти более подготовленным к партии белым цветом.

— В последних матчах играли два дня подряд, а затем был выходной. Сейчас три партии и выходной. Уже в начале матча это может стать проблемой и привести к глупым ошибкам?

— Не думаю, что это большая проблема для игроков на данный момент. Наверное, это станет проблемой ближе к концу матча, когда накопится нервная усталость после ряда сыгранных крайне напряженных партий. В данный момент — усталости нет. У игроков много физических сил, они прекрасно подготовлены. В борьбе. Уверен, что сейчас оба с нетерпением ждут следующей партии.

Третья партия начнется в воскресенье в 15:30.