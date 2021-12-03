Карлсен наконец-то выиграл, но чемпионский матч по шахматах все равно остается тяжелым зрелищем. Что не так с противостоянием норвежца и россиянина?

Шестая партия обернулась марафоном и настоящей битвой, в которой после рекордных 136 ходов Непомнящий сдался.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам

6-я партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0

Счет в матче: 3,5:2,5

Зрелищнее в этом матче была только ничья во второй партии, но теперь чемпион добился своего. Стороны почти восемь часов шли к результату «два по половинке», но в концовке он сумел заставить россиянина «поплыть». Ладья, конь и две пешки оказались сильнее ферзя. Грустно было бы и при ничьей, но сейчас еще грустнее.

Непомнящий играл остро, оба попали в цейтнот

Главные события в матче: Непомнящий прекрасно провел дебют, хотя Карлсен всеми силами пытался вывести соперника на невыученную позицию. Россиянин сделал важнейший ход пешкой на b5 и привел ситуацию к следующей.

Эпизод шестой партии матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий.

Причем было видно, что Ян именно думает, а не теоретически подготовлен, но все опции выбрал оптимальные. После этого хода Карлсен буквально ушел в нирвану, улетел на крышу — просто исчез в себе. И думал над ходом 20 минут.

Чемпион в итоге выбрал конь се5. И на «градуснике» снова восстановились нули. Симптоматично, что почти всю партию Магнус сидел с фейспалмом, то есть закрывая рукой лицо, а Ян спокойно попивал чаек и в целом был свеж.

Поэтому в развилке, когда можно было сделать ничью или попробовать играть на победу, Непомнящий решил играть на победу — взятие gf пешкой.

Дальше стало еще веселее: через несколько ходов Непомнящий снова сыграл на повышение, предложив обменять две свои ладьи на черного ферзя. Размен состоялся, и пошла опасная игра, в которой любой неточный ход грозил ловушкой. Только у Карлсена на такую позицию оставалось 6:26 на 10 ходов, а потом и 3:05 на 9.

Эпизод шестой партии матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий.

Последние 30 секунд перед первым контролем времени стоит увидеть. С каждым ходом расклад прыгал — то 65 на 35 в пользу Карлсена, то 40 на 60 в пользу Непомнящего. Но после ухода шахматистов на отдых в целом позиция была равная.

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Играть на победу могли оба. Но... «Ничья, но придется подождать», — констатировали искрящие каламбурами гроссмейстеры Раджабов и Карякин. Их стрим сегодня был самым ярким и даже угарным.

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Оказалось — не ничья

Непомнящий сначала решился обменять потенциально проходную пешку на линии а на сомнительную на линии h.

Эпизод шестой партии матча Магнус Карлсен — Ян Непомнящий.

Стороны вышли в затяжной эндшпиль, перейдя через еще один контроль времени, и дальше Магнус стал медленно, но верно двигать пешки к краю доски. Ян, как лев, старался сдержать продвижение ферзем, но удавка медленно зажималась, и на еще одном цейтноте претендент допустил роковую ошибку. Вот финальная позиция в партии.

After 136 moves...CARLSEN WINS GAME 6! ???



The first decisive game in a classical World Championship game in 5 YEARS! #CarlsenNepo pic.twitter.com/fqO38H54ls — Chess.com (@chesscom) December 3, 2021

Ничьи не привлекали внимания

Поражение не так фатально, как кажется. Непомнящий — игрок нестандартный и атакующий, а счет 3,5:2,5 раскроет матч. Вопрос, стоит ли контратаковать сразу в следующей партии или выждать. Проблема в том, что те, кто не кликнули на эту статью или не смотрели трансляцию, всю неделю видели унылые 0,5:0,5 — и им было неважно, как до этого дошло. Это действительно проблема. Красиво, когда неизвестно, когда закончится матч. Но одновременно надо понимать, что 136 ходов для среднестатистического обывателя — многовато.

Конечно, вы можете сказать: ты ничего не понимаешь в шахматах, не лезь не в свое дело. И правда, рейтинг на chess.com у меня доходил только до 1370, и кто я такой. Но секрет популярности любого спорта как раз в обратной пропорциональности — чем больше его смотрят не разбирающихся в нем люди, тем лучше. У нас любят говорить, что в футбол вся страна умеет играть с дивана. Абсолютно объяснимо.

Разгонять интригу пытаются только гроссмейстеры, которые комментируют партии в различных стримах. Вот Сергей Шипов призывал открывавшего партию Сергея Собянина сходить за норвежца послабее. Зрители предложили мэру Москвы ходить за Магнуса и дальше. А чемпион двух Олимпиад Александр Грищук неожиданно толкнул речь о фигурном катании:

— Есть такие фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева. Обе — ученицы нашего супертренера Этери Тутберидзе. Их можно врагами назвать. Загитова стала чемпионкой Олимпиады, после чего Медведева очень обиделась на их общего тренера и со скандалом ушла. Там вражда похлеще, чем между фанатами Месси и Роналду. Тут Медведева запустила флешмоб #NepoGambit и призвала всех поддержать Яна. А Загитова выложила фото из Дубая. Такое невероятное совпадение. Боюсь, это не к добру для Непомнящего. Но надеюсь ошибиться, — поставил мат обеим фигуристкам Грищук. Буквально за минуту.

Ход Собянина, кстати, норвежцу не понравился. Он вернул пешку с е4 и двинул соседнюю на d4.

Пора менять правила?

И спасибо обоим специалистам за их труд, а также всем тем, кто пытается популяризовать шахматы на YouTube. Спасибо журналистке, которая на последней пресс-конференции спросила Карлсена, как ходит конь. Потому что в самом матче не происходит ничего. Никто не говорит, что нужно провоцировать легендарный «туалетный скандал» в стиле Крамника и Топалова. Но если Карлсен играет подряд 20 партий чемпионских матчей вничью, смысл за этим следить? А СМИ — писать? В Сети уже смеются над видео в стиле «Карлсен смутился, узнав об антидопинге» — а видео кашля будет? А почесывания головы?

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Вот мнение гроссмейстера Даниила Народницкого:

— В начале 2000-х топовые гроссмейстеры готовились если не на выигрыш из дебюта, больше сейчас целятся на маленький перевес или какую-то новую позицию, которую ты лучше знаешь.

Причина — движки, развитие компьютеров.

Поэтому чемпионский матч ставит вопрос о формате чемпионских матчей. Если думать о том, чтобы телевидению было интереснее их показывать — то очевидно, надо укорачивать партии, может, вообще проводить их по правилам рапида (25 минут). Или многоборье: блиц, рапид, классика. Кстати, хронометраж партии критиковал и Сергей Карякин, называя схему с добавлением времени после 60-го хода при трех часах у каждого до этого норвежским лобби.

Есть экзотические варианты — заставлять начинать без пешки (в борьбе же при пассивном поединке кладут одного из участников на пол), дать черным два хода в начале — что критиковалось почти всеми гроссмейстерами. Вне зависимости от исхода главным выводом из финала для мира шахмат должно быть раздумье о будущем.

Но пока Карлсен отложил эти разговоры. Теперь Непомнящему надо думать, как делать камбэк.