Карлсен создал дополнительную интригу на турнире претендентов

Сможет ли Ян Непомнящий восстановиться после оглушительного поражения и вновь показать лучшую версию себя?

В четверг, 16 июня, состоится открытие турнира претендентов-2022 (ТП), который в этот раз примет испанский Мадрид. В восьмерку отобрались пять представителей топ-10, два топ-15 и 16-й номер рейтинга ФИДЕ Ян-Кшиштоф Дуда. До начала турнира эксперты называли фаворитами Фабиано Каруано, Дин Лижэня и Яна Непомнящего и Алиреза Фируджу. Обычно на ТП есть только один победитель и семь проигравших. Но в этот раз и за второе место развернется нешуточная борьба. Все благодаря заявлениям Магнуса Карлсена.

Два wild card

В столице Испании за право сыграть с чемпионом мира поспорят восемь гроссмейстеров: уступивший в последнем матче за мировую корону Ян Непомнящий (текущий рейтинг — 2766), победитель и финалист Grand Swiss Алиреза Фируджа (2793) и Фабиано Каруана (2783), лучшие игроки из серии «Гран-при» ФИДЕ Рихард Раппорт (2764) и Хикару Накамура (2760), обладатель Кубка мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда (2750) и обладатель Кубка мира-2020 Теймур Раджабов (2753).

Раджабов должен был сыграть на прошлом турнире претендентов, но отказался лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса. Когда ФИДЕ была вынуждена прервать ТП после первого круга, то многие посчитали, что замена азербайджанского гроссмейстера была несправедливой. Так Тимур получил wild card на ТП-2022. Наконец, последним участником должен был быть финалист Кубка мира-2021 Сергей Карякин, но из-за странной дисквалификации россиянин вынужден пропустить кандидатский. Его заменит второй номер рейтинга Дин Лижэнь (Китай, 2806).

Многие считают фаворитом именно китайца. В последние месяцы он много играл именно в «классику», чтобы собрать необходимое количество партий для выполнения требований wild card. И зачастую одерживал победы. Да, большинство своих партий он играл в родном Китае, и соперники не всегда были сопоставимы по классу, но это не отменяет того факта, то Дин действительно в отличной форме. Для Лиженя это будет третий подряд турнир претендентов. К двум предыдущим он также подходил в статусе одного из фаворитов. Но оба раза проваливался. Особенно в Екатеринбурге, где китаец уступил в двух стартовых турах, а в итоге занял только пятое место.

Вера в Непомнящего

«Мои фавориты — Дин, Фабиано и Ян, — отметил «СЭ» известный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов. — Все опытные, проверенные, мастеровые бойцы.

Максимальная вероятность, что в этой тройке скрывается победитель. Темная лошадка Фируджа способен навести шороху и преподнести сенсацию. На волне успехов прошлого года его объявили чуть ли не главным фаворитом, но все-таки он еще молод, сыроват и нестабилен. Сильно удивлюсь, если он пройдет ТП без спадов. При этом понимаю, почему многие ждут от него подвига. Он — ярчайший представитель новой волны, явный лидер молодого поколения. Лижень снова провалится? Посмотрим. Математический фактор — самое объективное, что есть в спорте. У Лижэня в последние годы очень высокий рейтинг, но я больше верю в Непомнящего. У него есть важное качество концентрироваться и подходить к важным соревнованиям в лучшей форме. Ян блестяще сыграл в Екатеринбурге. Не вижу причин, что он не способен повторить тот успех».

При этом в последнем шахматном соревновании, за которым пристально наблюдал весь мир, Ян выглядел хуже некуда. Речь про матч за мировую шахматную корону с Карлсеном в конце прошлого года в Дубае. При этом сам Ян неоднократно подчеркивал, что в ОАЭ не использовал и половины наработок, которые подготовил к матчу с норвежцем.

«Есть пример того же Ананда, — подчеркнул «СЭ» тренер Непомнящего Владимир Поткин. — Он очень усиленно готовился к матчу за шахматную корону с Карлсеном в 2013 году, провел много сборов. И после поражения сосредоточился на восстановлении, а те наработки к матчу пригодились на турнире претендентов-2014 в Ханты-Мансийске. Его Виши выиграл достаточно уверенно. Хотя мало кто верил, что он сможет вновь отобраться на матч, но класс есть класс. Надеюсь, что Ян сможет повторить этот путь. Все-таки тот пласт работы, который он проделал к матчу в Дубае, ему еще поможет».

Дополнительная интрига

Если Магнус откажется от следующего чемпионского матча (несколько раз публично заявил об этом), то за корону сыграют победитель турнира претендентов-2022 и второй призер. В истории уже были два подобных случая, когда чемпионы — Эмануэль Ласкер и Роберт Фишер — игнорировали обязательную защиту титула. Возможно, этот вопрос сойдет на нет, если в Мадриде победителем станет Фируджа. Именно с ним норвежец очень хочется встретиться в чемпионском матче.

— Мне кажется, что Алирез будет бороться за победу, — сказал «СЭ» историк шахмат Дмитрий Кряквин. — Для меня он входит в топ-2 вместе с Каруано. Очень интересно, как молодой иранец, представляющий Францию, сможет выдержать такую мясорубку. По первому кругу многое станет понятно. Еще очень интересно, смог ли Ян восстановиться после поражения в Дубае. Есть еще и Дин, сыгравший очень много матчей. Думаю, турнир будет плотным, случайных людей здесь нет. По составу, думаю, сильнее было только в 2013 году.

Тогда в Лондоне победу одержал Карлсен. Он обошел Владимира Крамника только по дополнительным показателям, а напряженная борьба шла вплоть до последнего тура.