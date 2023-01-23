Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше

История о прекрасной Александре Костенюк.

В конце декабря 2022 года одна из лучших шахматисток планеты решила сменить спортивное гражданство. Россиянка Александра Костенюк с начала 2024-го будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии. Обладательница мужского титула гроссмейстера одной из первых перешла под флаг ФИДЕ после начала СВО, а теперь приняла решение представлять другую страну.

Костенюк имеет двойное гражданство: России и Швейцарии. Наличием второго она обязана своему бывшему супругу колумбийского происхождения. Вместе они были более десяти лет. С 2015-го Александра замужем за россиянином Павлом Трегубовым. Кому россиянка обязана новым заграничным этапом в своей карьере? Разбираемся в новом материале «СЭ».

Тамада Самаранч

Летом 2000 года в Олимпийском музее в швейцарской Лозанне проходили шахматные мероприятия. 16-летняя россиянка Александра Костенюк и 17-летний украинец Руслан Пономарев были приглашены на одновременные игры с важными персонами. Организатором вечера выступил тогдашний глава МОК Хуан Антонио Самаранч.

Будущий муж россиянки Диего Гарсес играл против Пономарева. Несмотря на позиционное преимущество, швейцарец уступил юному гроссмейстеру. После матча Гарсес пошел посмотреть на игру Костенюк. Девушка мило улыбалась соперникам и никого не торопила делать ходы. По завершении сеанса одновременной игры Диего с ней познакомился.

Иностранец предложил показать несовершеннолетней девушке окрестности Лозанны. Будущая 12-я чемпионка мира по шахматам согласилась, но к паре присоединился ее отец и тренер — Константин Костенюк. До 18 лет он не разрешал Александре гулять в одиночку. Полгода влюбленные общались по телефону и электронной почте.

«Не было ли обиды? Нет, — говорила Костенюк в «Разговоре по пятницам». — Я была послушным ребенком. Если мне говорили, что, например, не надо встречаться с Диего — ослушаться отца не могла. Да и мне-то жестко ничего не запрещал. Это он с Диего, видимо, поговорил. Тот сказал, что у него дела, и уехал».

Александра Костенюк. www.kosteniuk.com

25 лет разницы

Гарсес — внук губернатора одного из департаментов Колумбии. Диего был старше Костенюк на 25 лет. Многих это удивляло, но не помешало их личным отношениям. Швейцарец был очень эрудирован. Он знал шесть языков, включая русский, и часто бывал в Санкт-Петербурге. Гарсес обладал хорошими материальными возможностями. В 1990-е он открыл собственный бизнес, который неплохо развивался. Главным качеством своего избранника Александра называла надежность.

«Меня больше смущает реакция окружающих. Люди частенько говорят: «Саша, у вас такая большая разница! Как можно?!» Я могу бегать, кричать, а он не реагирует, понимая — это пройдет. Как ни странно, Диего спокойный и рассудительный. Хотя в нем намешано много кровей: папа — колумбиец, мама — швейцарка итальянского происхождения», — признавалась Костенюк в интервью «СЭ».

Гарсес приезжал практически на все турниры, где выступала россиянка. Время и возможности позволяли. У бизнесмена были квартиры в Париже, Майами, Петербурге и Москве. Весной 2002 года Александре исполнилось 18 лет. Диего сделал предложение шахматистке, и они сыграли свадьбу осенью.

В 2007 году в США у пары родилась дочь Франческа Мария. Ее назвали в честь родственников Гарсеса — прадеда Франческо и прабабушки Елены Марии. Рождение девочки произошло на 11 недель раньше срока. Врачи чудом ее спасли. Франческа Мария провела в больнице два месяца.

«Я верила, что все будет в порядке. Хотя дочка появилась на свет маленькой, весила всего полтора килограмма. Врачи не объяснили, почему у меня началось кровотечение. Никаких стрессов не было, во время беременности я напрочь забыла о шахматах, вела образцово-показательный образ жизни. И вдруг на 29-й неделе пришлось рожать. Знаете, самое ужасное для женщины — когда уезжаешь из роддома без ребенка. Но я каждый день дочку навещала. Рожала в Майами, там, слава богу, для таких малышек созданы все условия. Выходили девочку», — рассказывала Костенюк.

Актриса и фотомодель

Шахматная королева сделала много для развития своего спорта в России. Она была активна в медиа и снималась в фотосессиях в качестве модели. В Москве Костенюк открыла собственную школу шахмат для детей. Вместе с отцом написала книгу «Как стать гроссмейстером в 14 лет». Она также стала автором учебника «Шахматные прописи для самых умных ребят» и ряда других публикаций.

Александра ежегодно проводит детские турниры по шахматам и бегает в марафонах. У девушки есть свой YouTube-канал под названием ChessQueen, где она ведет блог, берет интервью и разбирает свои матчи.

В 2003 году гроссмейстер сыграла роль дочери Маши Смолиной в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». В этой картине снимались звезды: Инна Чурикова, Светлана Ходченкова и Александр Балуев.

Александра Костенюк. Этери Кублашвили

Сейчас у нее новый поворот в судьбе. Через год Костенюк будет представлять другую страну. Относиться к этому можно по-разному. Осуждение или поддержка вряд ли сильно волнуют победительницу Всемирных шахматных олимпиад. Хочется закончить отрывком из ее интервью «СЭ»:

«Жизнь устроена несправедливо. У нас, например, несколько квартир в разных странах, а кто-то с семьей ютится на пяти метрах в коммуналке. На шахматной доске справедливости намного больше. Если в данный момент ты сильнее, соперник проиграет. И никто ему не поможет. Шахматы честнее жизни».