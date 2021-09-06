В 34 года Антон Демченко сыграл лучший турнир в своей жизни.

По традиции чемпионат Европы по шахматам — это турнир для гроссмейстеров, которые только зарабатывают себе имя и репутацию. Звездные топы на эти соревнования обычно не приезжают. Тем не менее это заметный и достаточно престижный старт, который, что приятно, регулярно выигрывают россияне. У нас 11 побед за 20 лет проведения турнира. Ранее континентальное первенство покорялось Павлу Трегубову, Евгению Томашевскому, Яну Непомнящему, Владимиру Поткину, Дмитрию Яковенко, Александру Мотылеву, Евгению Наеру, Эрнесто Инеркиеву, Максиму Матлакову и Владиславу Артемьеву. В Рейкьявике победную традицию продолжил уроженец Новороссийска Антон Демченко.

The podium finishers at the European Championship / Reykjavik Open. Left to right: Sarana (3rd), Demchenko (1st), Keymer (2nd) @ecu #ReykjavikOpen #EuropeanChess pic.twitter.com/bm24QJiypB — ReykjavikOpenChess (@ReykjavikOpen) September 6, 2021

В юном возрасте не было возможности ездить по турнирам

В 11 турах Демченко набрал 8,5 очка. Столько же у 16-летнего немца Винсента Кеймера, но он уступил россиянину по дополнительным показателям. Бронза — еще у одного представителя нашей страны — Алексея Сарана. По итогам турнира 23 лучших игрока отобрались на Кубок мира-2023. Примечательно, что Демченко был «посеян» только под 33-м номером (рейтинг 2597) и сумел обойти многих более титулованных игроков, включая одного представителя топ-50 рейтинга ФИДЕ (Гавейн Джонс). Сам Демченко располагается на 201-й строчке среди действующих игроков, и это его первый крупный успех. Однако это имя давно известно в шахматном мире.

В детстве на Демченко влияние оказал двукратный чемпион СССР Виталий Цешковский, а тренера у шахматиста никогда не было.

— Когда я был маленьким, то ходил на занятия к мастеру Арсену Стамбульяну, — вспоминает гроссмейстер. — С Цешковским один раз мы в течение дня смотрели мои партии, потом пару раз я спрашивал у него про различные дебютные варианты, и Виталий Валерьевич дал мне свои распечатки с анализами, но регулярных занятий, как с другими краснодарскими шахматистами, у нас не было. На уровне повседневного общения иногда перекидывались какими-то фразами. В целом я привык работать сам... Думаю, что тренер бы мне сейчас просто мешал! Начнет кто-то говорить, что надо играть, — зачем это? Занимаюсь шахматами не меньше четырех часов в день, но в большей степени все зависит от настроения. Это доставляет удовольствие, поэтому пока процесс идет активно.

Из-за детских проблем со зрением и отсутствия серьезной поддержки в Новороссийске прогресс Антона притормозился, хотя Демченко регулярно отличался на детских первенствах страны и командных Спартакиадах. Но вскоре молодой шахматист с лихвой отыграл упущенное. Некоторое время он работал тренером, но после первых крупных успехов забросил занятия с детьми.

В 2012-м впервые выходит в Высшую лигу чемпионата России, где становится главным открытием турнира. В Тюмени Антон долгое время претендовал на выход в Суперфинал и в итоге разделил 4-7-е места с Сананом Сюгировым, Владимиром Поткиным, Евгением Алексеевым. К сожалению, молодого мастера подвели дополнительные показатели и в заветную пятерку он не попал.

— Зачастую в юношеских соревнованиях у меня просто не было возможности куда-то поехать, — продолжает Демченко. — И в целом по России у нас очень много людей, которые сильно играют, а выступают в соревнованиях редко. Очень высок общий класс шахматистов в стране. И в конкретном турнире всё зависит от формы конкретного игрока. В Высшей лиге любой приличный шахматист, подошедший к соревнованию в оптимальном состоянии, имеет шансы хорошо выступить.

Final round underway. Some expected short draws on boards 5-7 but the rest have all to play for! #ReykjavikOpen #EuropeChess pic.twitter.com/Yea1A3fWWC — ReykjavikOpenChess (@ReykjavikOpen) September 5, 2021

Приличный состав

Демченко стал гроссмейстером в 2013 году, его рейтинг приближается к отметке 2650. В Высшей лиге-2013 Антон обыграл Яна Непомнящего. Отлично отыграв сезон-2014, Демченко вышел в финал Кубка России, где со счетом 2:0 одолел Ивана Букавшина и в четвертьфинале лишь в «армагеддоне» уступил будущему победителю Дмитрию Яковенко.

У гроссмейстера особое отношение к шахматам. «Я бросил играть блиц в интернете, чем раньше чрезмерно увлекался, так как пришел к выводу, что блиц не слишком полезен, — отмечает 34-летний гроссмейстер. — Принимаешь поверхностные решения, возникает синдром блицора, когда начинаешь на время играть, не глядя на позицию. И стиль игры портится, еще Нимцович писал об этом».

Антон выигрывал крупные турниры на Филиппинах, в Германии, Турции, Боснии и Индии и едва не стал одним из главных героев чемпионата Европы-2017 в Минске. С результатом 7 из 9 Демченко претендовал на медаль. Увы, но финиш Антону не удался. Поражение от грузина Баадура Джобавы не позволило ему финишировать в топ-3.

Антон Демченко. Фото vk.com/id362787007

Спустя четыре года удача была уже на стороне Демченко. Его победу оценил известный гроссмейстер и тренер Владимир Барский.

—Про Демченко известно, что он крепкий профессионал, — рассказал «СЭ» Барский. — Если он играет в турнирах даже против топовых игроков, то он не подарок. Он звезд с неба не хватает, но играет стабильно на рейтинг 2650. Играл в Кубках мира, но победа в чемпионате Европы — его самый громкий успех.

— Состав участников чемпионата Европы был сильным?

— Занявший второе место Винсент Кеймер может заставить о себе говорить. Пару лет назад его опекал Петр Леко. Возможно, они и сейчас работают вместе. У бронзового призера — 20-летнего Сараны — тоже хорошие перспективы. 18-летний серб Велимир Илич, опытный поляк Каспер Перун, чех Давид Навара, немец Маттиас Блюбаум. Вполне приличный состав. Так что Антона надо поздравить. Плюс в этот раз он играл достаточно ярко. Я не большой знаток его творчества, но в Рейкьявике он отлично комбинировал, действовал с напором.