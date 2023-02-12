«Если бы я только играла, никто не обратил бы на меня внимания». Шведка стала звездой шахмат без спортивных успехов

20-летняя Анна Крамлинг собирает миллионы просмотров на YouTube и Twitch.

Считается, что шахматы — сложный и серьезный вид спорта, в котором нет времени для рассматривания самих спортсменов — ведь это отвлекает от игры. Однако молодая шахматистка из Швеции доказала, что это заблуждение.

У Анны Крамлинг свой YouTube-канал, также она ведет стримы на известном портале Twitch, тем самым популяризируя шахматы и, как говорит она сама, «старается распространять как можно больше счастья». И у шведской шахматистки это неплохо получается благодаря приятной внешности и живой манере общения.

Шахматная семья

Ее родители являются гроссмейстерами. Мама, Пиа Крамлинг, родилась в Швеции, и в 2003 и 2010 годах выигрывала чемпионат Европы. Папа, Хуан Мануэль Беллон Лопес, родом из Испании, пять раз становился чемпионом страны. Поэтому неудивительно, что Анна начала играть в шахматы в раннем возрасте — с трех лет. Она часто сопровождала своих родителей на соревнованиях — буквально с младенчества.

Первое время Крамлинг представляла родину своего отца — так как ее семья жила в Испании. После переезда в Швецию Анна, которой на тот момент уже было 11 лет, поменяла спортивное гражданство и участвовала в международных соревнованиях под шведским флагом.

В 2018 году Крамлинг завоевала титул женского мастера ФИДЕ. В то же время она достигла своей наивысшей точки в рейтинге — 2175. За свою карьеру шахматистка участвовала в чемпионатах Европы и мира в различных возрастных категориях, однако к 2020 году немного поменяла свой род деятельности, став стримершей.

Анна Крамлинг. Фото Соцсети

Стримы и комментирование

К этим переменам Анну в некотором роде подтолкнула пандемия коронавируса. Количество турниров было сокращено до минимума, и девушка нашла себе новое занятие. В итоге Крамлинг запустила свой собственный канал Twitch после того, как получила возможность прокомментировать вместе со своей матерью матч чемпионата мира по шахматам среди женщин между Цзю Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.

Параллельно с этим Анна начала развивать канал на YouTube и делала это довольно успешно: некоторые ролики собирают миллионы просмотров. Деятельность на Twitch также принесла свои плоды. Через год девушка подписала контракт с киберспортивной командой Panda и стала их первым шахматным стримером, а также первой шведской шахматисткой, подписавшей контракт с подобной организацией.

Родители активно поддерживают деятельность своей дочери. Мама Анны периодически присоединяется к ней на Twitch, чтобы поиграть или дать совет. То же самое делает и отец Крамлинг, хоть и значительно реже.

Успех как инфлюэнсера

Деятельность Анны сделала ее одной из самых известных шахматисток в мире — а ведь она даже не является гроссмейстером. Ее контент довольно прост — во время стримов или прочих информационных роликов она в основном играет и комментирует происходящее. Или же просто рассказывает аудитории о шахматах. Живая подача и приятная внешность молодой девушки привлекают внимание зрителей.

«Я бы сказала, что у меня быстрый темп речи. Он нужен, чтобы удерживать внимание зрителя. Я стараюсь включать громкую музыку, громко разговаривать, общаться с людьми, развлекать их, чтобы не было скучно. Если бы я только играла в шахматы, не думаю, что многие люди смотрели бы мои видео», — так Крамлинг прокомментировала свою деятельность.

Безусловно, Анна — не единственная шахматная стримерша в мире. Ее цифры нельзя назвать огромными: по ее скромным оценкам, в прямом эфире на каждом потоке Twitch следит где-то от 1500 до 2000 человек. Но тем не менее свои тысячи и иногда даже миллионы Крамлинг собирает. А значит, вносит весомый вклад в популяризацию шахмат.

Анна Крамлинг. Фото Соцсети

О том, что подобные стримы способствуют развитию и повышению популярности данного вида спорта, высказывался даже чемпион мира Магнус Карлсен.

«Поднимает ли стриминг интерес к шахматам? Да, безусловно. Я думаю, что в будущем это будет по-прежнему важно как источник дохода для людей, так и для подбора персонала», — приводит NRK слова норвежца.