Сможет ли Артемьев в третий раз выиграть «Шахматные звезды»? В соперниках Карякин, Раджабов и 14-я чемпионка мира

Среди 10 участников сразу четыре девушки, включая лидера классического рейтинга Хоу Ифань и действующую чемпионку мира по блицу Валентину Гунину.

На этой неделе в Москве стартует международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0». В этот раз он пройдет в зале Crystal Ballroom «Москва-Сити» с 26 июня по 2 июля и в четвертый раз соберет на одной площадке элиту мировых шахмат. В строю по-прежнему обладатели Кубка мира Сергей Карякин и Теймур Раджабов, чемпионы Европы Владислав Артемьев и Евгений Томашевский, три сильнейшие российские шахматистки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина (последняя — действующая чемпионка мира по блицу), один из самых ярких представителей нового поколения мировых талантов индиец Раунак Садхвани и набравший отличную форму в этом году иранец Амин Табатабаи (победитель «Аэрофлот Опен» ворвался в топ-30). Отдельного представления заслуживает 14-я чемпионка мира и многолетний лидер женского рейтинга Хоу Ифань. Китаянка также очень сильна в рапиде, где вполне может навязать конкуренцию мужчинам.

Сергей Карякин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Борьба за тройку

Как и в декабре 2023 года, гроссмейстеры сразятся за внушительный призовой фонд в размере 15 миллионов рублей. Соревнования пройдут по рапиду (27-29 июня) и блицу (1 и 2 июля). Организаторы будут суммировать результаты обоих стартов. Например, победителем второго турнира «Шахматные звезды» (прошел в январе 2023-го) стал Карякин, занявший два вторых места. На один балл от него отстал Александр Грищук (четвертое место в рапиде и первое в блице). Третьим стал Раунак Садхвани (первое и пятое). Столько же баллов набрал Артемьев (два третьих места), но результат в быстрых шахматах всегда оценивается выше, чем в блице.

В этот раз у Карякина есть большая мотивация отыграться за неудачный результат на «Шахматных звездах 3.0». Полгода назад Сергей занял только седьмое место из 10 (особенно слабо российский гроссмейстер выглядел в турнире по рапиду). Впрочем, если титулованный шахматист вновь окажется далеко от борьбы за топ-3, то вряд ли это станет для кого-то удивлением. В последнее время Сергей редко садится за шахматную доску в официальных партиях и больше сосредоточен на общественной работе. Впрочем, для турнира «Шахматные звезды» участник матча на первенство мира-2016 всегда делает исключение.

Основным же фаворитом стоит считать Владислава Артемьева, который выигрывал первый и третий турнир «Шахматные звезды». Россиянин очень силен в быстром контроле, особенно в блице. В декабре 2023-го Влад завоевал бронзу на ЧМ-2023, уступив только Магнусу Карлсену и своему соотечественнику Даниилу Дубову. Также стоит выделить полуфиналиста чемпионата мира-2004 Теймура Раджабова и Раунака Садхвани. Представитель Индии выиграл турнир по рапиду во второй версии «Шахматных звезд» и блицу в «Шахматных звездах 3.0».

Большая загадка, что сможет показать Амин Табатабаи. Иранец силен в классическом контроле, но в рапид и блиц играет очень редко. Евгений Томашевский, который сейчас больше занимается тренерской работой, смог удивить на прошлом турнире «Шахматные звезды». Двукратный чемпион России стал третьим в быстрых шахматах и занял четвертую строчку в общем зачете. Не исключено, что в этот раз Евгений постарается забраться в топ-3.

Хоу Ифань. Фото Global Look Press

Женское противостояние

Интересное соперничество ожидается и среди женщин. Впервые на «Шахматных звездах» сыграют сразу четыре представительницы прекрасного пола. Хоу Ифань в последнее время очень редко играет на официальных турнирах, так что за партиями китаянки в Москве будет следить весь шахматный мир.

Очень интересно посмотреть за дуэлью Валентины Гуниной и Екатерины Лагно, которых смело можно назвать самыми титулованными шахматистками в быстром контроле. У Лагно три победы на ЧМ по блицу, у Гуниной — два золота, два серебра и одна бронза. На Играх БРИКС сильнее была Екатерина. Посмотрим, как будет на этот раз. Что касается Горячкиной, то Александра впервые сыграет после поездки на турнир претенденток в Торонто. Стоит надеяться, что она отошла от этой неудачи и покажет свою лучшую игру.

Комментатором турнира выступит гроссмейстер, популяризатор игры Сергей Шипов. Параллельно с титулованными гроссмейстерами на той же площадке сойдутся 100 самых талантливых шахматистов страны (отборочные этапы проходили в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге). Дети параллельно с гроссмейстерами определят 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 17 лет).

«С каждым годом турнир «Шахматные звезды» становится все масштабнее, а его значение для международного развития шахматного спорта — все больше, — отмечает генеральный директор компании «Новые шахматы», организатор турнира Сеймур Гусейнов. — Всего несколько лет назад сложно было представить, что любой начинающий спортсмен сможет сразиться с гроссмейстерами мирового уровня. «Шахматные звезды» дают такую возможность: мы открываем новых звезд интеллектуального спорта, поддерживаем уже состоявшихся шахматистов и приобщаем миллионы зрителей к этой увлекательной игре. Уверен, что новый турнир станет еще более зрелищным и интересным для всех».