Избежала наказания. МВД не стало возбуждать уголовное дело в отношении шахматистки, пытавшейся отравить соперницу ртутью

Следствие не нашло достаточных оснований.

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении шахматистки Амины Абакаровой, пытавшейся отравить свою соперницу Умайганат Османову на чемпионате Дагестана по шахматам. Злоумышленница обработала стол конкурентки ртутными соединениями.

Почему отказали в возбуждении уголовного дела

Как сообщила Османова, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло достаточных оснований.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — цитирует письмо начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева, направленное Османовой, РИА «Новости».

По словам потерпевшей, уголовное дело не было возбуждено, поскольку на медэкспертизе врачи не зафиксировали никаких повреждений. «Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», — сказала Умайганат.

Также Османова подчеркнула, что не получила извинений от Абакаровой и не понимает «существенную причину такого поступка».

Попытка отравления

Инцидент произошел 2 августа на чемпионате Дагестана по шахматам. Чемпионка СКФО Абакарова обработала доску Османовой ртутными соединениями, растерев жидкость по столу шахматной фигурой. Предварительно она изучила список участников соревнования и узнала, где будет играть соперница.

Во время партии Умайганат стало плохо, ей потребовалась медицинская помощь. Установить злоумышленницу помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы действия Абакаровой. Турнир приостановили до разрешения регионального Управления Роспотребнадзора.

Произошедшее прокомментировал министр спорта Дагестана Сажид Сажидов.

«Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка, как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести к самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом», — говорится в обращении Сажидова, опубликованном в телеграм-канале Минспорта Дагестана.

Фото Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы, Global Look Press

Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация

После случившегося Федерация шахмат России временно отстранила Абакарову от участия во всех турнирах под эгидой организации. Окончательное решение будет принято после заключения правоохранительных органов. Девушке грозит пожизненная дисквалификация. Кроме того, сразу после инцидента чемпионку СКФО исключили из Федерации шахмат Дагестана.

Рената Кагарова