«Не выразил никакого раскаяния». Шахматному маньяку увеличили срок наказания

Спортсмен из Латвии получил дополнительные семь лет дисквалификации за рассылку писем порнографического характера.

Апелляционная палата комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) увеличила дисквалификацию международному мастеру из Латвии Андрею Стребкову. Срок наказания 43-летнему рижанину увеличен с 5 до 12 лет. Скандальный игрок признан виновным «в отправке оскорбительных и ненадлежащих материалов, включая порнографические изображения и использованные презервативы, шахматисткам, некоторые из которых были несовершеннолетними». «Эти действия помешали проведению таких турниров, как Grand Swiss 2021 года, а также нанесли значительный вред отдельным игрокам и всему шахматному сообществу», — говорится в заявлении на сайте ФИДЕ.

Частная переписка

Первый приговор по делу Стребкова был вынесен в августе прошлого года — и тогда пятилетнее отстранение многие сочли слишком мягким. Во всяком случае был непонятно, как такой персонаж в обозримом будущем сможет вернуться на официальные турниры. Шахматный маньяк с 2009 по 2019 год терроризировал по почте как минимум 15 девушек уровнем не ниже женского международного мастера. При этом пяти жертвам домогательств на момент получения непристойных почтовых сообщений не было 18 лет, а все остальные были не старше 30 лет. Самой младшей оказалась гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева, которой на момент начала приставаний было всего 14. На действия латвийца также жаловались россиянка Валентина Гунина и шведская шахматистка-инфлюенсер Анна Крамлинг. Последняя настаивала на пожизненном бане Андрея.

Спортсменки и их семьи пытались самостоятельно вычислить отправителя, но маньяк умело шифровался. Активнее всех поисками озабоченного корреспондента занималась мать Асаубаевой Лиана Танжарикова, предлагавшая «поймать этого гада и отрезать ему яйца». Однако дело сдвинулось с мертвой точки только в 2022 году после обращения президента ФИДЕ Аркадия Дворковича в латвийскую полицию. Стражи порядка и вычислили отправителя непристойных посланий. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку действия Стребкова европейскими законами, оказывается, не запрещены. После того как имя негодяя стало известно, он провел еще девять турниров и только после этого получил отстранение на основании многочисленных жалоб коллег.

Сам «мастер эпистолярного жанра» не отрицал отправку скандальных писем. Но утверждал, что ФИДЕ не имеет юрисдикции в этом вопросе. Якобы его деятельность являлась «частной перепиской, не связанной с шахматной деятельностью». Тем не менее все пострадавшие являлись именно шахматистками, и непристойные послания приводили к тому, что они оказывались не состоянии показывать свои лучшие спортивные результаты. Поэтому в августе прошлого года Стребкова признали виновным в нарушениях этического и дисциплинарного кодекса ФИДЕ и выписали пятилетний запрет на участие во всех рейтинговых мероприятиях. И после этого у маньяка хватило наглости оспорить наказание. Федерация тоже подала апелляцию, требуя более суровой дисквалификации и лишения латвийца звания международного мастера.

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Не справился с ролью образца для подражания

В ходе рассмотрения дела Апелляционная палата изучила представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию ФИДЕ по данному вопросу. Палата также признала Стребкова виновным в дополнительных нарушениях, связанных с угрожающим и непристойным поведением. Было отмечено, что ответчик не выразил никакого раскаяния или сочувствия по отношению к жертвам. Палата также подчеркнула тяжесть совершенных деяний, которые заключались в систематических нападениях на уязвимую группу — женщин и несовершеннолетних. Еще одним отягчающим фактором стал длительный период, в течение которого ответчик безнаказанно занимался сексуальными домогательствами, несовместимыми со стандартами шахматного сообщества.

По мнению арбитров, действия Стребкова оказывали пагубное влияние на спорт на всех уровнях. В результате палата продлила дисквалификацию Андрея до 12 лет и аннулировала его звание международного мастера, сославшись на тяжесть и преднамеренный характер его действий. «Ответчик не справился со своей ролью образца для подражания. Более того, он использовал звание международного мастера для того, чтобы оставаться в контакте с молодыми игроками, среди которых он мог выбирать потенциальных жертв. Пока ответчик находится в этой среде, он будет представлять угрозу для всего шахматного сообщества и особенно для уязвимых групп», — говорится в вердикте арбитров.

Аркадий Дворкович. Фото Известия

«Это решение посылает сильный сигнал о том, что в шахматах нет места такому неприемлемому поведению, — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который также выступал в качестве ответчика по этому делу. — Мы стремимся защищать права и достоинство всех игроков, особенно женщин и несовершеннолетних, которые должны чувствовать себя в безопасности и пользоваться уважением в нашем сообществе. Решительно устраняя такие серьезные нарушения, ФИДЕ стремится защитить целостность спорта и гарантировать, что все игроки могут находиться в среде, свободной от злобы или запугивания».