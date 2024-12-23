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15-летний россиянин выиграл крупный шахматный турнир в Каталонии. Ветохин обошел Иванчука и Алексеенко

15-летний россиянин Ветохин выиграл шахматный турнир в Каталонии
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Председатель XI международного фестиваля в Ситжесе Луис Мартин Гарсия и Савва Ветохин.
Фото sunwaychessfestival.com
Новый успех наших молодых талантов.

15-летний гроссмейстер Савва Ветохин стал победителем главного турнира на XI международном фестивале в Ситжесе. Россиянин набрал 8 очков из 10 и поделил 1-2 места с представителем Израиля Идо Горштейном. После этого Савва обыграл конкурента на тай-брейке. Отметим, что турнир в Каталонии был довольно представительным. В нем сыграли два участника турниров претендентов разных лет — украинец Василий Иванчук и россиянин Кирилл Алексеенко, который теперь выступает за Австрию.

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Знаковые победы

В Каталонии завершился традиционный открытый турнир в городе Ситжес. В фестивале стабильно участвует минимум полтора десятка гроссмейстеров, среди которых зачастую есть и ведущие шахматисты мира. Например, именно здесь год назад Леньер Домингес предпринял попытку добрать недостающие пункты рейтинга ФИДЕ, однако не преуспел.

В этом году из звезд мировых шахмат до Ситжеса доехал четырехкратный победитель Всемирной шахматной олимпиады, чемпион мира по рапиду и блицу Василий Иванчук. Украинский гений был «посеян» под вторым номером. Самый большой рейтинг был у бронзового призера «Большой швейцарки» — 2019 Кирилла Алексеенко (2673). Также в топ-5 по рейтингу вошли француз Жюль Муссар, сингапурец Тин Цзинъяо и еще один представитель Франции, чемпион мира (U-20) Марк-Андриа Маурицци.

Шахматист Савва Ветохин с кубком за победу в XI международном фестивале в Ситжесе..
Фото sunwaychessfestival.com

Россию представляли Савва Ветохин (11-й номер стартового листа), а также Анна Шухман, Николай Гребенников и Ирен Люцингер. Последняя, кстати, будет представлять Россию и на приближающемся ЧМ по рапиду и блицу. Правда, у Люцингер и Гребенникова турнир не задался, а Шухман прибавила сразу 40 пунктов рейтинга, заняв 36 место из 150. А вот Ветохин выступил выше всяких похвал.

Представитель Северной столицы выиграл шесть партий из 10, в том числе у превосходящих его по рейтингу Алексеенко (черными) и Маурицци. Здорово Савва сыграл и на тай-брейке, не оставив шансов 22-летнему Идо Горштейну. В итоге за турнир россиянин прибавил 17,7 пункта рейтинга, Горштейн — 14,4.

Буквально два месяца назад Ветохин получил звание гроссмейстера, да и в целом ударно провел завершающийся год. На командном чемпионате России он обыграл титулованного Алексея Дреева и сделал ничью с самим Александром Грищуком, на Мемориале Владимира Дворковича победил Евгения Наера, на опене во Франции в решающем туре был сильнее Александра Мотылева. Итого — 2502 пункта рейтинга, которые позволили Савве получить высшее звание в шахматах.

Шахматист Савва Ветохин.

«Сын полка»

«Сейчас очень популярно вспоминать начало пути спортивных звезд, — отмечает на сайте ФШР гроссмейстер Дмитрий Кряквин. — На многих сайтах и страничках социальных сетей публикуют фотографии совсем юного Савика. У Ветохиных очень хорошая и, главное, шахматная семья: старший сын Илья — мастер ФИДЕ, а сестра Соня достойно проявила себя в детских первенствах. Родители Саввы, Дмитрий и Юлия, всегда стремились дать талантливому ребенку максимум: с мальчиком в разные годы работали лучшие тренеры страны. Чтобы подготовить такую звезду, в современном мире нужны усилия многих и многих специалистов.

Но совершенно точно — большой вклад в развитие будущего гроссмейстера Ветохина внесли как костромской и тольяттинский гроссмейстерские центры ФШР, так и Русская шахматная школа с нынешними наставниками из Санкт-Петербурга. В Костроме весь прогресс Саввы прошел перед моими глазами: в 2017 году, когда я впервые приехал в «Волжский прибой», то давал сеанс, в котором одним из самых опасных соперников оказался совсем еще крошечный, но не по годам мудрый малец с озорными глазками.

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Савва рос и постепенно из побочных по силе групп попал в главную (Арсений Нестеров, Иван Елецкий, Александра Димитрова, Виталий Гурвич, Семен Казьмин, Анна Журова, Илья Лепилин, Михаил Яшметов, Игорь и Дамир Исмагиловы и еще несколько ребят, успехи которых оказались чуть скромнее), где не затерялся, хотя на занятиях чисто внешне напоминал этакого «сына полка».

В памяти остался улыбчивый, хорошо воспитанный мальчик, который проявлял также большие способности при игре на всевозможных музыкальных инструментах. Кажется, на костромских концертах он начинал с балалайки, а заканчивал уже сложными произведениями вроде «Город, которого нет». Так и в шахматах: не успели мы оглянуться, как Ветохин вырос в сильного мастера, продолжив занятия уже с наставниками взрослой сборной. Хорошо, что в Костроме наш хранитель традиций Сергей Слугин ведет фотоотчеты чуть ли не каждого дня занятий — в архиве осталось множество фотографий, которые теперь можно предъявить публике».

Шахматы
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