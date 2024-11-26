Шогджиев выиграл еще один чемпионат мира. Блестящий год нашего шахматного вундеркинда

Роман уверенно выиграл первенство мира до 10 лет в Италии.

В итальянском Монтесильвано завершились чемпионаты мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В категории «юноши до 10 лет» (U-10) победу одержал Роман Шогджиев, набравший 10 очков из 11 возможных. Год назад Роман выиграл чемпионат мира до 8 лет, а в апреле 2024 года на детском чемпионате мира по блицу одержал победу в категории до 10 лет с абсолютным результатом 11 из 11. Также в этом году он победил в чемпионате России до 11 лет, выиграв все девять партий в Екатеринбурге.

Почти идеально

В Италии Роман начал ЧМ с семи побед подряд, в том числе обыграл рейтинг-фаворита из Египта Абдалрахмана Самеха Мохамеда. Однако в 8-м туре Шогджиев проиграл французу Марку Льяри. После этого в турнире образовалось троевластие: по семь очков из восьми набрали Шогджиев, Льяри и Амит Агравал Адвик из Индии. В 9-м туре Роман обыграл Агравала, фактически лишив индийца шансов на чемпионство, а в 10-м туре оступился и представитель Франции (Льяри сыграл вничью с Цогтбилегом Анандом). Роман же свою партию 10-го тура выиграл у вьетнамца Куанга Ань Гуена, открыв себе дорогу к титулу. Чтобы гарантировать себе победу, надо было побеждать и в заключительном туре, что россиянин и сделал, переиграв белыми Арлана Миржанова из Казахстана.

Первое место с результатом 10 из 11 — великолепный результат, с которым хочется поздравить Романа, его тренера Дмитрия Сорангова и родителей спортсмена. «Тренируюсь по пять-шесть часов в день, — рассказывал в интервью «СЭ» Шогджиев. — Порой и шесть с половиной. Тяжело ли совмещать такие нагрузки с учебой? У меня домашнее обучение, поэтому мне полегче».

«Сильные стороны Романа? Умение хорошо рассчитывать тактические варианты, атакующий стиль игры, а также упорство, трудолюбие и несгибаемый характер», — рассказывал официальному сайту ФШР наставник нашего вундеркинда Дмитрий Сорангов.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Популярность Романа вышла за пределы шахматного сообщества после ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде, где он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена в рапид. «Как я реагирую на возросший интерес СМИ к моей персоне? Более-менее спокойно воспринимаю эти изменения. По крайней мере это не мешает мне заниматься шахматами».

Своим любимым шахматистом Шогджиев называет Магнуса Карлсена. «Кто мой любимый чемпион мира? Я бы выделил Магнуса. Отслеживаю почти все его партии. Еще мне нравится 8-й чемпион мира Михаил Таль за свой атакующий, бескомпромиссный стиль».

А вот в матче за мировую шахматную корону, который сейчас проходит в Сингапуре, Роман болеет за Дин Лижэня. После двух туров китаец впереди: 1,5-0,5. «Мне как-то жаль Лижэня, который не справился с давлением после завоевания короны. Плюс Гукеш может стать самым молодым чемпионом мира в истории. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний шахматист. Еще меня смущает, что он пробрался в турнир претендентов. По-хорошему, там должен был быть Аниш Гири (в категории FIDE Circuit-2023 лидировал Гири. Однако в конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который выиграл Гукеш. Это позволило индийцу обойти представителя Нидерландов в конце декабря. В феврале 2024-го ФИДЕ изменила правила отбора и больше не будет обсчитывать в систему Circuit турниры во второй половине года. — Прим. «СЭ»)».

Как сыграли другие наши шахматисты в Италии?

В топ-10 в группе U-12 зашел Николай Бирменко, победив сильного соперника в 4-часовой партии! У него 8 очков и +36 пунктов рейтинга. На пол-очка меньше набрали Федор Антипов и Артем Мамиконян. У девочек отличилась Татьяна Мозолевская, также занявшая место в первой десятке.

В женской секции U-10 8 очков набрала Алиса Генриетта Юнкер, которой чуть-чуть не хватило до попадания в пятерку сильнейших. В самой младшей группе U-8 Кирилл Морозевич выдал фантастический турнир — 7,5 очка и +200 пунктов к рейтингу! Он поделил 8-14-е места, но по коэффициенту Бухгольца остался вне первой десятки. У девочек (U-8) седьмое место заняла Эльзята Левгеева, на пол-очка меньше набрали Реана Кинзябулатова и Варвара Волкова.