Вундеркинд из Индии попал в рейтинг ФИДЕ с рекордом. Ему еще не исполнилось и четырех лет

Мальчика не привлекают мультфильмы про свинку Пеппу.

Какое любимое занятие у детей в трехлетнем возрасте? В основном многие играют в солдатиков или куклы, а также смотрят мультфильмы. Но в Индии есть необычный мальчик — Аниш Саркар. И его интересует только доска, а также расположенные на ней фигуры. На прошлой неделе юный шахматист стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ, набрав 1555 пунктов.

Вундеркинд

Аниш Саркар появился на свет 26 января 2021 года в Калькутте. У себя на родине он прославился после выхода нескольких видео на канале ChessBase India. На них талантливый мальчик показывал, как дает спертый мат или проводит комбинацию, жертвуя двумя ладьями.

На своем первом рапид-турнире он выиграл пять партий из 11. Тогда же он получил шанс сразиться с одним из сильнейших гроссмейстеров мира Арджуном Эригайси в сеансе на 15 досках.

На соревнованиях с классическим контролем времени Саркар дебютировал успешно для своего возраста. В чемпионате Западной Бенгалии (штат на востоке Индии) он занял 24-е место из 140, дважды обыграв шахматистов с рейтингом. Причем он боролся с соперниками на шесть лет старше.

Через неделю Аниш принял участие в турнире для шахматистов до 13 лет и выполнил минимальные требования для попадания в рейтинг ФИДЕ. Первые официальные цифры он получил 1 ноября 2024 года.

Международная шахматная федерация подтвердила, что трехлетний Саркар является самым юным на сегодняшний день шахматистом с рейтингом.

Что говорит мама Аниша

В интервью Times of India мать Аниша рассказала, что он с двухлетнего возраста успешно решает шахматные задачи и смотрит различные матчи на YouTube.

«Мы показывали ему разные каналы, например мультфильмы про свинку Пеппу, но его привлекает только доска, на которой стоят фигуры. К январю его интерес усилился, и он без конца смотрел эти видео. После этого я купила ему шахматы, поскольку это безопасная для ребенка игра», — сказала она, добавив, что мальчик уже знал цифры и хорошо умел считать.

Также, по словам женщины, ее сына включили в специальную группу, в которой он тренируется под руководством известного индийского гроссмейстера Дибьенду Баруа.

«Они занимаются шахматами от семи до восьми часов. Иногда Аниш приходит домой и опять садится за доску, не поднимаясь. Его умение сосредотачиваться просто потрясает», — удивляется мама.

При этом в семье не давят на ребенка, а только поддерживают его увлечение.

«Мы просто хотим, чтобы он получал удовольствие. С кого он берет пример? Ему нравится смотреть канал GothamChess на YouTube, но его настоящий герой — Магнус Карлсен», — добавила мама мальчика.

С 13 по 17 ноября пройдет гроссмейстерский турнир в Калькутте, где живет Аниш. У юного шахматиста, скорее всего, появится возможность лично встретиться со своим кумиром Карлсеном.