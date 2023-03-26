«Прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой». Большой скандал в женских шахматах

Гроссмейстер из Казахстана снялась с «Гран-при» из-за поездки на такси и получила обвинения в эгоизме и непрофессионализме.

Начало этапа женского «Гран-при» по шахматам, который должен был стартовать в индийском Нью-Дели, оказалось сорвано из-за скандала вокруг гроссмейстера из Казахстана Жансаи Абдумалик. 23-летняя спортсменка отказалась от выступлений из-за неудовлетворительной, по ее мнению, организации соревнований. Из-за этого в срочном порядке пришлось перекраивать расписание матчей, и открытие турнира задержали на один день. Среди претензий Абдумалик — отсутствие трансфера из аэропорта и неготовность номера в официальном отеле. При этом другая казахстанская шахматистка — Бибисара Асаубаева — обвинила Жансаю в неуважении к соперницам, обнародовав массу личных подробностей.

Ошеломлены и разочарованы условиями

Третий этап женского «Гран-при ФИДЕ» должен был пройти в Нью-Дели с 25 марта по 6 апреля. В соревнованиях, которые являются отборочными для следующего чемпионского цикла, принимают участие три россиянки — Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова. Кроме того, заявлены еще представительницы Индии, Грузии, Китая, Германии и Казахстана. Однако первый же игровой день на топовых соревнованиях оказался сорван из-за позиции Жансаи Абдумалик.

— На Гран-при Индии я и мои коллеги были ошеломлены и разочарованы условиями, созданными организаторами, — написала в соцсетях призер чемпионата мира среди девушек. — Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо президенту, в котором выразили свое недовольство и предложили перенести или отменить Гран-при. Письмо подписали почти все участники Гран-при, я лично сообщила президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу и исполнительному директору Эмилю Сутовскому о своем решении не играть в таких условиях.

— Хотел бы принести наши искренние извинения за неправильное проведение турнира Гран-при среди женщин в Индии, — опубликовал ответ президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. — Мы глубоко сожалеем о проблемах и неудобствах, с которыми вы столкнулись, что привело к отказу одной из шахматисток от участия в турнире.

ФИДЕ назначила дополнительного координатора, который будет находиться в распоряжении участниц «Гран-при», и пообещала предоставить компенсацию за такси и любые дополнительные расходы, которые они могут понести. Дворкович также намерен обновить стандарты организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий. Всех участниц «Гран-при Индии» удовлетворил подобный ответ, однако Абдумалик все равно отказалась от выступления, и организаторам пришлось срочно переверстывать календарь для 11 шахматисток. Ожидается, что соревнования начнутся в воскресенье.

Жансая Абдумалик. Фото Global Look Press

Добрались до отел я без истерики и соплей

Упрямство Жансаи вызвало гнев другой участницы соревнований из Казахстана — Бибисары Асаубаевой, которая устроила с соотечественницей публичную перепалку в соцсетях. Двукратная чемпионка мира по блицу обвинила Абдумалик в эгоизме и непрофессионализме.

— Быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие «каждый сам за себя» некоторые иногда трактуют как «плевать я хотел на всех», — написала Асаубаева. — Жансая и еще одиннадцать шахматисток, включая меня, вчера были в Дели... И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе. Сделала она это очень странным, если не сказать глупым, образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать.

— Жансая прилетела с мужчиной, который ее повсюду сопровождал, многие другие были одни — и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей, — продолжает Асаубаева. — При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при и на данный момент вообще оказались в патовой ситуации. Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть все по надуманной причине.

Жансая Абдумалик. FIDE

Лучше завязать со спортом и готовить борщи

По мнению Бибисары, к поведению Жансаи гораздо больше вопросов, чем к непрофессионализму организаторов соревнований.

— Но больше всего вопросов к Жансае. К ее неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К ее отношению к коллегам, к жизни в целом. К профессионализму в частности. Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдет не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь, то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого, — написала 19-летняя спортсменка.

Судя по накалу дискуссии и прозрачным намекам на спутника Абдумалик, между двумя казахстанскими девушками давно копилось напряжение. Потому что Жансая тут же ответила на обвинения, в том числе пообещав «варить своему мужу борщи».

— Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях, — отметила Абдумалик. — Все еще с теплотой вспоминаю Олимпиаду в Индии, но предложенные условия в Дели действительно неприемлемы... Я обязательно выйду замуж и с удовольствием буду варить борщи мужу. Знаю много замечательных шахматисток, которые успешно совмещают семейную жизнь и профессиональную карьеру, и искренне восхищаюсь ими.

— Турнир не командный — каждый играет и отвечает сам за себя. Вводить людей не из мира шахмат в заблуждение, только чтобы направить на меня, — низко. Выливать грязный пост в Сеть — низко. Продолжать писать ответ на мой пост — еще хуже. И вообще, зачем все это надо? Играй себе турнир и наслаждайся, если все устраивает, — заключила Абдумалик.

Безусловно, весь этот треш-ток резко поднимает интерес к женским шахматам. Однако проблема в том, что Казахстану в следующем месяце принимать матч за мужской чемпионский титул. И скандал в том направлении, в котором он сейчас двигается, явно не ко времени. По большому счету Жансае грозит как минимум штраф за снятие с соревнований в последний момент по неочевидной причине. Другое дело, захочет ли Дворкович и далее напрягать ситуацию. От участия в «Гран-при Индии» ранее отказались украинки Анна и Мария Музычук, не пожелавшие играть с россиянками. И новые разборки буквально на ровном месте ФИДЕ сейчас совсем ни к чему.